Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу объявил о том, что принял решение покинуть свой пост. Румынский специалист объявил об этом на пресс-конференции после поражения от донецкого "Шахтера" в 13-м туре Премьер-лиги Украины.

Что известно об отставке Луческу

Сегодня мне бы не хотелось говорить об игре. Я 15 лет отдал футболу Украину. На этом я хотел бы закончить свою карьеру здесь. Я простился со своими игроками. Я благодарен президентам "Шахтера" и "Динамо" за то, что мы совместно работали "Конечно, хотелось бы закончить по-другому. Но всему есть конец. Если говорить об игре, то победила более опытная команда. У нас были свои моменты, но мы их не реализовали, – сказал Луческу. Поделиться

Он добавил, что верит в будущее своей теперь бывшей команды, а также пожелал миру Украине. Румын подчеркнул, что ему тяжело давалась каждая игра.

У этой команды "Динамо" есть будущее. Я посмотрел, что старшим на скамейке был Сирота. Я верю, что есть будущее у "Динамо", у страны Украины. Мне было тяжело пережить в последнее время. Война... Все эти минуты молчания перед каждыми играми были сложными. С годами ты становишься более сентиментальным. Постоянно думаешь о гибнущих на фронте людях мирного населения. Спасибо украинскому футболу, стране Украины за эти 15 лет, – подчеркнул специалист. Поделиться

Отметим, что Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под его руководством команда однажды выиграла чемпионат и кубок Украины.

"Шахтер" сыграл с "Динамо" в дебютном матче Марино Пушича в УПЛ

В 13 туре украинской Премьер-лиги состоялась первая очная встреча сезона между "Динамо" и "Шахтером". "Горняки" в выездном поединке одержали победу со счетом 1:0.

В последний раз "Динамо" и "Шахтер" встречались в апреле 2023 года. Команды обменялись голами и сыграли вничью – 1:1. По итогам сезона "Шахтер" стал чемпионом Украины, а "Динамо" заняло четвёртое место.

К домашнему матчу с "Шахтером" "Динамо" подошло с серией из трех матчей без побед в УПЛ. "Шахтер" в последний раз играл в чемпионате еще 21 октября, разгромив ЛНЗ со счетом 3:0.

Матч из "Динамо" стал дебютным для нового тренера "горняков" Марино Пушича в УПЛ. Первую победу под руководством боснийца клуб одержал в Кубке Украины, обыграв перволиговую "Викторию" 3:0.