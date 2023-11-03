Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу объявил о том, что принял решение покинуть свой пост. Румынский специалист объявил об этом на пресс-конференции после поражения от донецкого "Шахтера" в 13-м туре Премьер-лиги Украины.
Что известно об отставке Луческу
Он добавил, что верит в будущее своей теперь бывшей команды, а также пожелал миру Украине. Румын подчеркнул, что ему тяжело давалась каждая игра.
Отметим, что Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под его руководством команда однажды выиграла чемпионат и кубок Украины.
"Шахтер" сыграл с "Динамо" в дебютном матче Марино Пушича в УПЛ
В 13 туре украинской Премьер-лиги состоялась первая очная встреча сезона между "Динамо" и "Шахтером". "Горняки" в выездном поединке одержали победу со счетом 1:0.
В последний раз "Динамо" и "Шахтер" встречались в апреле 2023 года. Команды обменялись голами и сыграли вничью – 1:1. По итогам сезона "Шахтер" стал чемпионом Украины, а "Динамо" заняло четвёртое место.
К домашнему матчу с "Шахтером" "Динамо" подошло с серией из трех матчей без побед в УПЛ. "Шахтер" в последний раз играл в чемпионате еще 21 октября, разгромив ЛНЗ со счетом 3:0.
Матч из "Динамо" стал дебютным для нового тренера "горняков" Марино Пушича в УПЛ. Первую победу под руководством боснийца клуб одержал в Кубке Украины, обыграв перволиговую "Викторию" 3:0.
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