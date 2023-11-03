Динамо-Шахтер. Где и когда смотреть матч чемпионата Украины

3 ноября на киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского встретятся команды "Динамо" и донецкий "Шахтер" в рамках 13 тура украинской Премьер-лиги.

Матч Динамо-Шахтер

Игра начнется в 17.00 в Киеве. Матч пройдет без зрителей.

Арбитр – Ярослав Козык (Мукачево).

Прямую трансляцию матча будут показывать телеканал 2+2 и видеосервисы MEGOGO и VoliaTV.

Также трансляцию матча можно будет просмотреть на YouTube-канале "Динамо" и Football Hub.

Какие места занимают команды в таблице УПЛ

«Шахтер» после 10 сыгранных матчей УПЛ имеет 21 очко и занимает 4-е место в таблице.

У горняков еще есть 2 игры в запасе и являются потенциальными лидерами УПЛ. В предыдущем туре команда под руководством Дарио Срны одержала победу над ЛНС (3:0).

«Динамо» сыграло 9 матчей в текущем сезоне УПЛ, одержав 5 побед за 1 ничью и 3 поражения. Команда под руководством Мирчи Луческу находится на 7-й строчке турнирной таблицы с 16 очками.

Эта встреча станет 188-й в истории команд. По количеству побед лидируют киевляне – 82 победы против 59-ти. Еще 46 матчей заканчивались ничьей.