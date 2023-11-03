Динамо-Шахтар. Де та коли дивитися матч чемпіонату України
Категорія
Спорт
Дата публікації

Динамо-Шахтар. Де та коли дивитися матч чемпіонату України

Футбол
Джерело:  online.ua

3 листопада на київському стадіоні “Динамо” імені Валерія Лобановського зустрінуться команди "Динамо" та донецький "Шахтар" в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч Динамо-Шахтар

Гра розпочнеться о 17:00 у Києві. Матч відбудеться без глядачів.

Арбітр - Ярослав Козик (Мукачево).

Пряму трансляцію матчу будуть показувати телеканал 2+2 та відеосервіси MEGOGO та VoliaTV.

Також трансляцію матчу можна буде переглянути на YouTube-каналі "Динамо" та Football Hub.

Які місця займають команди в таблиці УПЛ

«Шахтар» після 10 зіграних матчів УПЛ має 21 очко і наразі посідає 4-те місце в таблиці.

Гірники ще мають 2 гри в запасі та є потенційними лідерами УПЛ. У попередньому турі команда під керівництвом Дарійо Срни здобула перемогу над ЛНЗ (3:0).

«Динамо» зіграло 9 матчів у поточному сезоні УПЛ, здобувши 5 перемог за 1 нічиєї та 3 поразки. Команда під керівництвом Мірчі Луческу знаходиться на 7-й сходинці турнірної таблиці з 16 очками.

Ця зустріч стане 188-ю в історії команд. За кількістю перемог лідирують кияни - 82 перемоги проти 59-ти. Ще 46 матчів закінчувалися нічиєю.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Шахтар" переміг "Динамо" у матчі Української Прем'єр-ліги
"Шахтар" переміг "Динамо" у матчі Української Прем'єр-ліги
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Капітан київського "Динамо" перейшов до бельгійського клубу
Капітан київського "Динамо" перейшов до бельгійського клубу
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Шахтар" оголосив про призначення нового головного тренера. Що про нього відомо
Шахтар

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм