Динамо-Шахтар. Де та коли дивитися матч чемпіонату України

3 листопада на київському стадіоні “Динамо” імені Валерія Лобановського зустрінуться команди "Динамо" та донецький "Шахтар" в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч Динамо-Шахтар

Гра розпочнеться о 17:00 у Києві. Матч відбудеться без глядачів.

Арбітр - Ярослав Козик (Мукачево).

Пряму трансляцію матчу будуть показувати телеканал 2+2 та відеосервіси MEGOGO та VoliaTV.

Також трансляцію матчу можна буде переглянути на YouTube-каналі "Динамо" та Football Hub.

Які місця займають команди в таблиці УПЛ

«Шахтар» після 10 зіграних матчів УПЛ має 21 очко і наразі посідає 4-те місце в таблиці.

Гірники ще мають 2 гри в запасі та є потенційними лідерами УПЛ. У попередньому турі команда під керівництвом Дарійо Срни здобула перемогу над ЛНЗ (3:0).

«Динамо» зіграло 9 матчів у поточному сезоні УПЛ, здобувши 5 перемог за 1 нічиєї та 3 поразки. Команда під керівництвом Мірчі Луческу знаходиться на 7-й сходинці турнірної таблиці з 16 очками.

Ця зустріч стане 188-ю в історії команд. За кількістю перемог лідирують кияни - 82 перемоги проти 59-ти. Ще 46 матчів закінчувалися нічиєю.