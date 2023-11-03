Луческу подав у відставку з посади тренера "Динамо"
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Луческу подав у відставку з посади тренера "Динамо"

Мірча Луческу
Джерело:  online.ua

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу оголосив про те, що ухвалив рішення залишити свою посаду. Румунський спеціаліст оголосив про це на пресконференції після поразки від донецького "Шахтаря" у 13-му турі Прем'єр-ліги України.

Що відомо про відставку Луческу

Сьогодні мені б не хотілося говорити про гру. Я 15 років віддав футболу Україні. На цьому я хотів би закінчити свою кар'єру тут. Я попрощався зі своїми гравцями. Я вдячний президентам "Шахтаря" та "Динамо" за те, що ми спільно працювали "Звичайно, хотілося б закінчити по-іншому. Але всьому є кінець. Якщо говорити про гру, то перемогла більш досвідчена команда. У нас були свої моменти, але ми їх не реалізували, – сказав Луческу.

Він додав, що вірить у майбутнє своєї тепер уже колишньої команди, а також побажав миру Україні. Румун наголосив, що йому важко давалася кожна гра.

У цієї команди "Динамо" є майбутнє. Я подивився, що найстаршим на лавці був Сирота. Я вірю, що є майбутнє у "Динамо", у країни України. Мені було важко пережити останнім часом. Війна... Всі ці хвилини мовчання перед кожними іграми були складними. З роками ти стаєш більш сентиментальним. Постійно думаєш про людей, які гинуть на фронті, мирне населення. Дякую українському футболу, країні Україна за ці 15 років, – підкреслив фахівець.

Зазначимо, що Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року. Під його керівництвом команда одного разу виграла чемпіонат та кубок України.

"Шахтар" зіграв з "Динамо" у дебютному матчі Маріно Пушича в УПЛ

У 13-му турі української Прем'єр-ліги відбулась перша очна зустріч сезону між "Динамо" та "Шахтарем". "Гірники" у виїзному поєдинку здобули перемогу з рахунком 1:0.

Востаннє "Динамо" й "Шахтар" зустрічалися у квітні 2023 року. Команди обмінялися голами та зіграли унічию - 1:1. За підсумками сезону "Шахтар" став чемпіоном України, а "Динамо" посіло четверте місце.

До домашнього матчу з "Шахтарем" "Динамо" підійшло з серією із трьох матчів без перемог в УПЛ. Натомість "Шахтар" востаннє грав у чемпіонаті ще 21 жовтня, розгромивши ЛНЗ з рахунком 3:0.

Матч з "Динамо" став дебютним для нового тренера "гірників" Маріно Пушича в УПЛ. Першу перемогу під керівництвом боснійця клуб здобув в Кубку України, обігравши першолігову "Вікторію" 3:0.

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