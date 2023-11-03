Луческу подав у відставку з посади тренера "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу оголосив про те, що ухвалив рішення залишити свою посаду. Румунський спеціаліст оголосив про це на пресконференції після поразки від донецького "Шахтаря" у 13-му турі Прем'єр-ліги України.
Що відомо про відставку Луческу
Він додав, що вірить у майбутнє своєї тепер уже колишньої команди, а також побажав миру Україні. Румун наголосив, що йому важко давалася кожна гра.
Зазначимо, що Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року. Під його керівництвом команда одного разу виграла чемпіонат та кубок України.
"Шахтар" зіграв з "Динамо" у дебютному матчі Маріно Пушича в УПЛ
У 13-му турі української Прем'єр-ліги відбулась перша очна зустріч сезону між "Динамо" та "Шахтарем". "Гірники" у виїзному поєдинку здобули перемогу з рахунком 1:0.
Востаннє "Динамо" й "Шахтар" зустрічалися у квітні 2023 року. Команди обмінялися голами та зіграли унічию - 1:1. За підсумками сезону "Шахтар" став чемпіоном України, а "Динамо" посіло четверте місце.
До домашнього матчу з "Шахтарем" "Динамо" підійшло з серією із трьох матчів без перемог в УПЛ. Натомість "Шахтар" востаннє грав у чемпіонаті ще 21 жовтня, розгромивши ЛНЗ з рахунком 3:0.
Матч з "Динамо" став дебютним для нового тренера "гірників" Маріно Пушича в УПЛ. Першу перемогу під керівництвом боснійця клуб здобув в Кубку України, обігравши першолігову "Вікторію" 3:0.
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