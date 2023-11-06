Шахтар–Барселона. Де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

7 листопада у рамках матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" прийматиме іспанську "Барселону" у Німеччині.
Що відомо про матч Шахтар-Барселона
7 листопада о 19:45 за київським часом на стадіоні «Фолькспаркштадіон» у Гамбурзі "Шахтар" буде приймати “Барселону”.
В Україні матч можна буде подивитися у прямому ефірі за підпискою на медіасервісі MEGOGO та платформі Volia TV.
Нагадаємо, що у перших двох турах "Шахтар" програв "Порту" (1:3) та обіграв "Антверпен" (3:2).
"Барселона"набрала шість очок, перемігши і "Антверпен" (5:0) та "Порту" (1:0).
Під час зустрічі у третьому турі "Барселона" обіграла "Шахтар" з рахунком 2:1 в Іспанії.
Склад Шахтаря на матч проти Барселони
Склад першої команди "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів 7 листопада:
Воротарі: Рудько, Пузанков, Різник
Захисники: Бондар, Лемкін, Гочолейшвілі, Азарові, Матвієнко, Міроші, Конопля, Козік, Чигринський, Ракицький
Півзахисники: Кастільйо, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Назарина, Невертон, Кащук
Нападники: Сікан, В'юнник, Келсі
Нагадаємо, що 3 листопада "Шахтар" у центральному поєдинку чемпіонату України переграв свого суперника "Динамо" (1:0).
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