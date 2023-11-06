Шахтар–Барселона. Де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

7 листопада у рамках матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" прийматиме іспанську "Барселону" у Німеччині.

Що відомо про матч Шахтар-Барселона

7 листопада о 19:45 за київським часом на стадіоні «Фолькспаркштадіон» у Гамбурзі "Шахтар" буде приймати “Барселону”.

В Україні матч можна буде подивитися у прямому ефірі за підпискою на медіасервісі MEGOGO та платформі Volia TV.

Нагадаємо, що у перших двох турах "Шахтар" програв "Порту" (1:3) та обіграв "Антверпен" (3:2).

"Барселона"набрала шість очок, перемігши і "Антверпен" (5:0) та "Порту" (1:0).

Під час зустрічі у третьому турі "Барселона" обіграла "Шахтар" з рахунком 2:1 в Іспанії.

Склад Шахтаря на матч проти Барселони

Склад першої команди "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів 7 листопада:

Воротарі: Рудько, Пузанков, Різник

Захисники: Бондар, Лемкін, Гочолейшвілі, Азарові, Матвієнко, Міроші, Конопля, Козік, Чигринський, Ракицький

Півзахисники: Кастільйо, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Назарина, Невертон, Кащук

Нападники: Сікан, В'юнник, Келсі

Нагадаємо, що 3 листопада "Шахтар" у центральному поєдинку чемпіонату України переграв свого суперника "Динамо" (1:0).