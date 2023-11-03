Українець Мудрик став автором найкращого гола місяця у "Челсі"

Що відомо про нове звання Мудрика

Українського півзахисника лондонського "Челсі" Михайла Мудрика визнано автором найкращого гола своєї команди в жовтні.

Гол українця "Арсеналу" випередив результативні удари Ніколаса Джексона (гол у ворота "Бернлі"), Тайріка Джорджа ("Челсі" U-18) та футболісток жіночої команди Лорен Джеймс, Ерін Кутберт та Сойоке Нускен.

Your October GOTM winner! 👏 pic.twitter.com/HDQ9fDnBaD — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 3, 2023

Мудрик відреагував на поразку Челсі проти Брайтона

Мудрик зазначив, що у першому таймі Челсі зіграли не дуже добре, а у другому таймі гарно гарно, але було вже пізно.

Для нас усіх це важкий період, але ми ніколи не здаємося, ми продовжуємо і все може змінитися. Ми всі відчуваємо це, хочемо перемагати, але зараз нам тяжко. Але, як я вже сказав, ми продовжуємо наполегливо тренуватися - і одного дня все може змінитися. Поширити

Мудрик сказав, що команда вже думає про наступний матч в Лізі Чемпіонів.

Для нас це велика можливість. Ми всі повинні показати все, що можемо, - сказав український футболіст. Поширити

18 квітня "Челсі" зіграє проти Реалу.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" в зимовому трасферному вікні. За українця заплатили рекордні 70 мільйонів євро.

Він вже провів 11 матчів за "Челсі" з двома асистами.