Українець Мудрик став автором найкращого гола місяця у "Челсі"

Український футболіст відзначився ефектним голом за лондонців.
Що відомо про нове звання Мудрика
Українського півзахисника лондонського "Челсі" Михайла Мудрика визнано автором найкращого гола своєї команди в жовтні.
Гол українця "Арсеналу" випередив результативні удари Ніколаса Джексона (гол у ворота "Бернлі"), Тайріка Джорджа ("Челсі" U-18) та футболісток жіночої команди Лорен Джеймс, Ерін Кутберт та Сойоке Нускен.
Мудрик відреагував на поразку Челсі проти Брайтона
Мудрик зазначив, що у першому таймі Челсі зіграли не дуже добре, а у другому таймі гарно гарно, але було вже пізно.
Мудрик сказав, що команда вже думає про наступний матч в Лізі Чемпіонів.
18 квітня "Челсі" зіграє проти Реалу.
Нагадаємо, що Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" в зимовому трасферному вікні. За українця заплатили рекордні 70 мільйонів євро.
Він вже провів 11 матчів за "Челсі" з двома асистами.
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