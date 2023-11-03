Украинец Мудрик стал автором лучшего гола месяца в "Челси"

Украинский футболист отметился эффектным голом за лондонцев.
Что известно о новом звании Мудрика
Украинский полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик признан автором лучшего гола своей команды в октябре.
Гол украинца "Арсенала" опередил результативные удары Николаса Джексона (гол в ворота "Бернли"), Тайрика Джорджа ("Челси" U-18) и футболисток женской команды Лорен Джеймс, Эрин Кутберт и Сойоке Нускен.
Мудрик отреагировал на поражение Челси против Брайтона
Мудрик отметил, что в первом тайме Челси сыграли не очень хорошо, а во втором тайме хорошо, но было уже поздно.
Мудрик сказал, что команда уже думает о предстоящем матче в Лиге Чемпионов.
18 апреля "Челси" сыграет против Реала.
Напомним, что Михаил Мудрик перешел в "Челси" в зимнем трасферном окне. За украинца заплатили рекордные 70 миллионов евро.
Он уже провел 11 матчей за "Челси" с двумя ассистами.
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