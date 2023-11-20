Україна проти Італії. Хто гратиме на матчі відбору на Євро-2024

Збірна України з футболу оголосила заявку на вирішальний матч відбору на Євро-2024 проти Італії. Поєдинок відбудеться у німецькому Леверкузені.

Хто у складі збірної України

Збірна України з футболу оголосила заявку на вирішальний матч відбору на Євро-2024 проти Італії.

На підготовку до вирішального матчу тренерський штаб Сергія Реброва викликав 26 гравців. Серед них – Максим Таловєров та Владислав Дубінчак, які вперше потрапили до збірної України.

До фінальної заявки із 23 гравців захисник австрійського ЛАСКа не потрапив. Окрім цього, поза складом на матч проти Італії залишилися Олександр Караваєв та Єгор Назарина.

Що відомо про матч Україна-Італія

Матчем проти Італії Україна завершить кваліфікацію на прийдешній чемпіонат Європи з футболу. Перед очним протистоянням обидві збірні мають по 13 очок, однак "скуадра адзурра" випереджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками. Відтак, для здобуття прямої путівки на Євро збірна України має перемагати суперника.

Вирішальну зустріч відбору на Євро-2024 підопічні Сергія Реброва проведуть у понеділок, 20 листопада. Номінально домашня зустріч з італійцями відбудеться у німецькому Леверкузені.

Поєдинок з Італією буде другим для "синьо-жовтих" під час міжнародної паузи в листопаді. Цьому матчу передувала товариська гра з польською "Лехією", яку підопічні Сергія Реброва обіграли з рахунком 2:0 завдяки голам Олександра Піхальонка та Єгора Назарини.