Украина против Италии. Кто будет играть на матче отбора на Евро-2024

Сборная Украины по футболу объявила заявку на решающий матч отбора на Евро-2024 против Италии. Поединок состоится в немецком Леверкузене.

Кто в составе сборной Украины

Сборная Украины по футболу объявила заявку на решающий матч отбора на Евро-2024 против Италии.

На подготовку к решающему матчу тренерский штаб Сергея Реброва вызвал 26 игроков. Среди них – Максим Таловеров и Владислав Дубинчак, впервые попавших в сборную Украины.

В финальную заявку из 23 игроков защитник австрийского Ласка не попал. Кроме этого, вне состава на матч против Италии остались Александр Караваев и Егор Назарина.

Что известно о матче Украина-Италия

Матчем против Италии Украина завершит квалификацию на грядущий чемпионат Европы по футболу. Перед глазным противостоянием обе сборные имеют по 13 очков, однако "скуадра адзурра" опережает "сине-желтых" по дополнительным показателям. Следовательно, для получения прямой путевки на Евро сборная Украины должна побеждать соперника.

Решающую встречу отбора на Евро-2024 подопечные Сергея Реброва проведут в понедельник, 20 ноября. Номинально домашняя встреча с итальянцами состоится в немецком Леверкузене.

Поединок с Италией будет вторым для "сине-желтых" во время международной паузы в ноябре. Этому матчу предшествовала товарищеская игра с польской "Лехией", которую подопечные Сергея Реброва обыграли со счетом 2:0 благодаря голам Александра Пихаленко и Егора Назарины.