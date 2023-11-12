Украинская сборная по теннису досрочно победила нидерландскую команду в Кубке Билли Джин Кинг

Первый игровой день плей-офф Кубка Билли Джин Кинг завершился со счетом 1:1 после дебютной победы в сборной Ангелины Калининой над Сюзан Ламенс (2:0) и поражения Дайаны Ястремской от Аранчи Рус (0:2).

Украинки сыграют в квалификации финальной части турнира 2024 года

Женская сборная Украины по теннису победила команду Нидерландов в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. По итогам стартовых четырех матчей украинки первыми достигли отметки в три победы.

Об этом сообщила Федерация тенниса Украины в Facebook.

Противостояние Украины и Нидерландов произошло в Вильнюсе. Первый игровой день 11 ноября завершился со счетом 1:1 после дебютной победы у сборной Ангелины Калининой над Сюзан Ламенс (2:0) и поражения Даяны Ястремской от Аранчи Рус (0:2).

Второй день матчевого противостояния 12 ноября начался с победы Калининой над Рус (2:0). Следовательно, Ястремская, встречавшаяся с третьей ракеткой нидерландок Ламенс, получила шанс одержать Украине досрочную победу в плей-офф.

Что означает победа Украины

В 2024 году сборная Украины сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Нидерланды как побежденная команда проведет следующий сезон в Первой региональной группе.

До конца соревновательного дня воскресенья, 12 ноября, парный матч в Вильнюсе должны были сыграть Людмила Киченок и Надежда Киченок, однако поединок не повлияет на результат противостояния, поэтому не будет проводиться.

Украина в статусе 16-й команды мирового рейтинга Кубка Билли Джин Кинг обыграла 26-ю сборную рейтинга.