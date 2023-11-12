Українська збірна з тенісу достроково перемогла нідерландську команду в плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг
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Українська збірна з тенісу достроково перемогла нідерландську команду в плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг

Федерація тенісу України
Українська збірна з тенісу

Перший ігровий день плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг завершився з рахунком 1:1 після дебютної перемоги в збірній Ангеліни Калініної над Сюзан Ламенс (2:0) та поразки Даяни Ястремської від Аранчі Рус (0:2).

Українки зіграють у кваліфікації фінальної частини турніру 2024 року

Жіноча збірна України з тенісу перемогла команду Нідерландів у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг. За підсумками стартових чотирьох матчів українки першими досягли позначки в три перемоги.

Про це повідомила Федерація тенісу України у Facebook.

Протистояння України та Нідерландів відбулось у Вільнюсі. Перший ігровий день 11 листопада завершився з рахунком 1:1 після дебютної перемоги в збірній Ангеліни Калініної над Сюзан Ламенс (2:0) та поразки Даяни Ястремської від Аранчі Рус (0:2).

Другий день матчевого протистояння 12 листопада розпочався зі звитяги Калініної над Рус (2:0). Відтак, Ястремська, яка зустрічалася з третьою ракеткою нідерландок Ламенс, отримала шанс здобути Україні дострокову перемогу в плей-оф.

Що означає перемога України

У 2024 році збірна України зіграє у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Нідерланди як переможена команда натомість проведе наступний сезон у Першій регіональній групі.

До кінця змагального дня неділі, 12 листопада, парний матч у Вільнюсі мали зіграти Людмила Кіченок та Надія Кіченок, однак поєдинок не вплине на підсумок протистояння, тому не проводитиметься.

Україна у статусі 16-ї команди світового рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг обіграла 26-ту збірну рейтингу.

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