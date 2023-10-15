19-річна українська тенісистка Соболєва вперше виграла матч на рівні WTA

Тенісистка Соболєва виграла свій дебютний матч на рівні WTA

Українка Анастасія Соболєва провела свій дебютний матч на рівні WTA. Тенісистка стартувала у відборі хардових змагань WTA 250 в румунському Клужі-Напоці.

Дотепер Соболєва виступала на рівні турнірів Міжнародної тенісної федерації (ITF). Здобула п'ять відповідних титулів, з яких одразу два — серії W15 в турецькій Антальї — від початку 2023 року.

В Румунії 19-річна Соболєва отримала восьмий номер посіву серед учасниць кваліфікації. Першою суперницею українки стала господарка змагань Марія Сара Попа.

Поєдинок тривав понад 2 години.

У першому та другому сетах тенісистки обмінялися перемогами з рахунком 6:2. У третій партії 19-річна Соболєва поступалася 0:2, але зробила два брейки й здобула перемогу 6:4.

У фіналі кваліфікації Соболєва зіграє з переможницею матчу Даліла Якупович (Словенія) – Вівіан Хайзен (Німеччина).

Українська тенісистка Цуренко здобула четверту перемогу на турнірі WTA 500

Леся Цуренко здобула четверту поспіль перемогу на турнірі WTA 500 у китайському Чженчжоу. Українська тенісистка вибила зі змагань десяту сіяну представницю Хорватії Донну Векич.

Цуренко стартувала у Чженчжоу на етапі кваліфікації і досі не втрачала на турнірі жодного сету. На старті основної сітки Леся переконливо перемогла "нейтральну" 66-ту ракетку світу Діану Шнайдер.

До 2023 року Цуренко ніколи не грала проти Векич. Але від початку нинішнього сезону тенісистки зустрічалися між собою вже двічі: Цуренко обігрувала хорватку на кортах Індіан-Веллса (2:1) та знялася з очного матчу в Монтерреї.