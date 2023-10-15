19-летняя украинская теннисистка Соболева впервые выиграла матч на уровне WTA

Теннисистка Соболева выиграла свой дебютный матч на уровне WTA

Украинка Анастасия Соболева провела свой дебютный матч на уровне WTA. Теннисистка стартовала в отборе хардовых соревнований WTA 250 в румынском Клуже-Напоке.

До этого Соболева выступала на уровне турниров Международной теннисной федерации (ITF). Получила пять соответствующих титулов, из которых сразу два – серии W15 в турецкой Анталье – с начала 2023 года.

В Румынии 19-летняя Соболева получила восьмой номер посева среди участников квалификации. Первой соперницей украинки стала хозяйка соревнований Мария Сара Попа.

Поединок длился более 2 часов.

В первом и втором сетах теннисистки обменялись победами со счетом 6:2. В третьей партии 19-летняя Соболева уступала 0:2, но сделала два брейка и одержала победу 6:4.

В финале квалификации Соболева сыграет с победительницей матча Далила Якупович (Словения) – Вивиан Хайзен (Германия).

Украинская теннисистка Цуренко одержала четвертую победу на турнире WTA 500

Леся Цуренко одержала четвертую победу подряд на турнире WTA 500 в китайском Чжэнчжоу. Украинская теннисистка выбила из соревнований десятую сеяную представительницу Хорватии Донну Векич.

Цуренко стартовала в Чжэнчжоу на этапе квалификации и до сих пор не теряла на турнире ни одного сета. На старте основной сетки Леся убедительно победила "нейтральную" 66-ю ракетку мира Диану Шнайдер.

До 2023 Цуренко никогда не играла против Векич. Но с начала нынешнего сезона теннисистки встречались между собой уже дважды: Цуренко обыгрывала хорватку на кортах Индиан-Уэллса (2:1) и снялась с очного матча в Монтеррее.