Украинка Калинина обыграла российскую теннисистку на турнире в Китае

Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира WTA500 в Чжэнчжоу после победы над российской теннисисткой.

Как прошел матч украинской теннисистки

Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира WTA500 в китайском Чжэнчжоу. Во втором круге украинка в двух сетах победила нейтральную теннисистку из России Веру Звонареву.

Фото – wtatennis.com

Первый гейм прошёл в близкой борьбе. Калинина смогла получить преимущество лишь в 11-м гейме, когда выиграла очко на подаче соперницы. При счете 6:5 Ангелина с первой попытки реализовала сетпоинт и вышла вперед за партиями.

Второй сет прошел с преимуществом украинской теннисистки. Первое очко Звонарева выиграла в четвертом гейме. Однако в следующих трех геймах победу одержала Калинина, закрывшая матч в двух партиях.

В общей сложности матч длился 1:36 часа. За это время Калинина выиграла шесть геймов подряд, преобладала соперницу по проценту набранных очков на первой (65% против 58%) и второй подаче (58% против 35%).

Калинина – одна из двух представительниц Украины, преодолевших первый круг хардового турнира в Китае. Кроме Ангелины, победу на старте соревнований одержала Леся Цуренко, а Екатерина Володько выбыла из соревнований.

В первом круге вторая ракетка Украины в двух сетах одолела пробившуюся в основу австралийку Эллен Перес квалификацию.

Следующей соперницей Калининой на турнире также стала одна из победительниц отборочного турнира.

Что известно о турнире WTA500 в Чжэнчжоу

Статус чемпионки в одиночном разряде сохраняет чешская теннисистка Каролина Плишкова, пропускающая соревнования из-за травмы.

Во втором круге Леся Цуренко встретится с десятой сеяной Донной Векич из Хорватии.

В парной сетке Украина сохраняет представительство благодаря результатам прошедших в четвертьфинал соревнований Людмила Киченок и Тимеа Бабош (Венгрия).