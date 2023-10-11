Українка Калініна обіграла російську тенісистку на турнірі в Китаї

Ангеліна Калініна вийшла у чвертьфінал турніру WTA500 у Чженчжоу після перемоги над російською тенісисткою.

Як пройшов матч української тенісистки

Ангеліна Калініна вийшла у чвертьфінал турніру WTA500 у китайському Чженчжоу. У другому колі українка у двох сетах перемогла нейтральну тенісистку з Росії Вєра Звонарьову.

Фото – wtatennis.com

Перший гейм пройшов у близькій боротьбі. Калініна змогла здобути перевагу лише в 11-му геймі, коли виграла очко на подачі суперниці. За рахунку 6:5 Ангеліна з першої спроби реалізувала сетпоїнт та вийшла вперед за партіями.

Другий сет пройшов за переваги української тенісистки. Перше очко Звонарьова виграла у четвертому геймі. Однак у наступних трьох геймах перемогу здобула Калініна, яка закрила матч у двох партіях.

Загалом матч тривав 1:36 години. Впродовж цього часу Калініна виграла шість геймів поспіль, переважала суперницю за відсотком набраних очок на першій (65% проти 58%) та другій подачі (58% проти 35%).

Калініна – одна з двох представниць України, які подолали перше коло хардового турніру у Китаї. Окрім Ангеліни, перемогу на старті змагань здобула Леся Цуренка, а Катерина Володько вибула зі змагань.

У першому колі друга ракетка України у двох сетах здолала австралійку Еллен Перес, яка пробилася до основи через кваліфікацію.

Наступною суперницею Калініної на турнірі також стала одна з переможниць відбіркового турніру.

Що відомо про турнір WTA500 у Чженчжоу

Статус чемпіонки в одиночному розряді зберігає чеська тенісистка Кароліна Плішкова, яка пропускає змагання через травму.

У другому колі Леся Цуренко зустрінеться з десятою сіяною Донною Векич із Хорватії.

У парній сітці Україна зберігає представництво завдяки результату Людмила Кіченок та Тімеа Бабош (Угорщина), які пройшли до чвертьфіналу змагань.