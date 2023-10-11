Українська тенісистка Цуренко здобула четверту перемогу на турнірі WTA 500

Леся Цуренко здобула четверту поспіль перемогу на турнірі WTA 500 у Чженчжоу. Українська тенісистка вибила зі змагань представницю Хорватії Донну Векич.

Леся Цуренко знову перемогла

Леся Цуренко здобула четверту поспіль перемогу на турнірі WTA 500 у китайському Чженчжоу. Українська тенісистка вибила зі змагань десяту сіяну представницю Хорватії Донну Векич.

Цуренко стартувала у Чженчжоу на етапі кваліфікації і досі не втрачала на турнірі жодного сету. На старті основної сітки Леся переконливо перемогла "нейтральну" 66-ту ракетку світу Діану Шнайдер.

До 2023 року Цуренко ніколи не грала проти Векич. Але від початку нинішнього сезону тенісистки зустрічалися між собою вже двічі: Цуренко обігрувала хорватку на кортах Індіан-Веллса (2:1) та знялася з очного матчу в Монтерреї.

Був чудовий матч. Дуже важкий. [Векич] пробивала сильно, тож я майже постійно мала захищатися. Але зробила все, аби залишитися в матчі й до кінця билася за кожне очко, – сказала Цуренко після перемоги. Поширити

Наступна суперниця Цуренко визначиться в матчі сьомої сіяної Барбори Крейчикової та іншої представниці Хорватії Петри Мартич у четвер, 12 жовтня.

Пермога Цуренко: що далі

Українка зіграє у чвертьфіналі змагань WTA вперше з лютого, коли дісталася фіналу змагань WTA 250 в Хуахіні.

На рівні WTA 500 Цуренко проведе свій перший чвертьфінал у сезоні. Це найбільший уcпіх Лесі в серії з червня 2022 року, коли цієї стадії вона дісталася на трав'яному турнірі в Істборні.

Чотири матчі поспіль Цуренко виграла вперше з березня. Тоді українка також стартувала у кваліфікації хардового турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі та дісталася 1/16 фіналу, після чого відмовилася грати з "нейтральною" Аріною Сабалєнкою.