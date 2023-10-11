Украинская теннисистка Цуренко одержала четвертую победу на турнире WTA 500

Леся Цуренко одержала четвертую победу подряд на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу. Украинская теннисистка выбила из соревнований представительницу Хорватии Донну Векич.
Леся Цуренко снова победила
Леся Цуренко одержала четвертую победу подряд на турнире WTA 500 в китайском Чжэнчжоу. Украинская теннисистка выбила из соревнований десятую сеяную представительницу Хорватии Донну Векич.
Цуренко стартовала в Чжэнчжоу на этапе квалификации и до сих пор не теряла на турнире ни одного сета. На старте основной сетки Леся убедительно победила "нейтральную" 66-ю ракетку мира Диану Шнайдер.
До 2023 Цуренко никогда не играла против Векич. Но с начала нынешнего сезона теннисистки встречались между собой уже дважды: Цуренко обыгрывала хорватку на кортах Индиан-Уэллса (2:1) и снялась с очного матча в Монтеррее.
Следующая соперница Цуренко определится в матче седьмой сеяной Барборы Крейчиковой и другой представительницы Хорватии Петры Мартыч в четверг, 12 октября.
Победа Цуренко: что дальше
Украинка сыграет в четвертьфинале соревнований WTA впервые с февраля, когда добралась до финала соревнований WTA 250 в Хуахине.
На уровне WTA 500 Цуренко проведет свой первый четвертьфинал в сезоне. Это самый большой успех Леси в серии с июня 2022 года, когда этой стадии она досталась на травяном турнире в Истборне.
Четыре матча подряд Цуренко выиграла впервые с марта. Тогда украинка также стартовала в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и досталась 1/16 финала, после чего отказалась играть с "нейтральной" Ариной Сабаленкой.
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