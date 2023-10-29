Теннисный триумф. Украинка Снигур победила в турнире ITF W60 Glasgow

Для Дарьи Снигур победа на шотландской земле – вторая в сезоне-2023. Ранее украинка выиграла другой турнир уровня International Tennis Federation.

Дарья Снигур победила в теннисном турнире в Шотландии

Украинская теннисистка Дарья Снигур обыграла немку Мону Бартель в финале соревнований серии ITF в шотландском Глазго.

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

ITF W60 Glasgow, финал, женщины. Бартель – Снегирь – 0:2 (4:6, 4:6) Поделиться

Начали финалистки довольно живо. В первых трех геймах очки добывала теннисистка, принимавшая подачи. Фортуна дважды была на стороне 21-летней украинки. Она дальше сосредоточилась на собственных подачах и сумела довести сет до победы за полчаса.

Те же 30 минут длилась и вторая партия. На этот раз Снигур было достаточно оформить один брейк. Пункт на подаче Бартель украинская теннисистка завоевала в пятом гейме. Далее молодая киевлянка не допустила ни малейшей ошибки и одержала победу.

Для Снигур триумф на шотландской земле – второй в сезоне-2023. Ранее украинка выиграла другой турнир уровня International Tennis Federation. В июле она победила на соревнованиях в испанской Витории-Гастейсе.

Турнир в Глазго относится к категории W60. Его общий призовой фонд составил 60 тысяч долларов. Через несколько лет выступлений в профессионалах Снигур заработала на кортах планеты более полумиллиона долларов.

Свитолина вышла в третий раунд US Open-2023

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила россиянку Анастасию Павлюченкову в 1/32 финала турнира Большого шлема US Open со счетом 5:7, 6:4.

Украинка в первом сете уступила сопернице в напряженной борьбе, однако перехватила инициативу в конце второго сета, что позволило ей победить в нем, так и захватить инициативу в начале третьего.

Украинка с двумя брейками вышла вперед 4:0. Однако россиянка попыталась перехватить инициативу, взяла три сети и сделала счет 4:3.

Элина сначала взяла свою подачу, 5:3, а затем отдала гейм на подаче соперницы 5:4. И все же на своей подаче с несколькими кейсами удалось поставить точку в решающем третьем сете 6:4. Примечательно, что россиянка отыграла два матча, однако украинка сумела дожать соперницу.