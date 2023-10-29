Теннісний тріумф. Українка Снігур перемогла у турнірі ITF W60 Glasgow

Для Дар'ї Снігур перемога на шотландській землі – друга у сезоні-2023. Раніше українка виграла інший турнір рівня International Tennis Federation.

Дар’я Снігур перемогла у теннісному турнірі у Шотландії

Українська тенісистка Дарія Снігур переграла німкеню Мону Бартель у фіналі змагань серії ITF у шотландському Глазго.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

ITF W60 Glasgow, фінал, жінки. Бартель – Снігур – 0:2 (4:6, 4:6) Поширити

Розпочали фіналістки доволі жваво. У перших трьох геймах очки здобувала тенісистка, яка приймала подачі. Фортуна двічі була на боці 21-річної українки. Вона далі зосередилася на власних подачах і зуміла довести сет до перемоги за півгодини.

Ті ж 30 хвилин тривала й друга партія. Цього разу Снігур було достатньо оформити один брейк. Пункт на подачі Бартель українська тенісистка здобула в п'ятому геймі. Далі молода киянка не припустилася жодної вагомої помилки та здобула перемогу.

Для Снігур тріумф на шотландській землі – другий у сезоні-2023. Раніше українка виграла інший турнір рівня International Tennis Federation. У липні вона перемогла на змаганнях в іспанській Віторії-Гастейс.

Турнір у Глазго належить до категорії W60. Його загальний призовий фонд склав 60 тисяч доларів. За кілька років виступів у професіоналах Снігур заробила на кортах планети понад півмільйона доларів.

Світоліна вийшла в третій раунд US Open-2023

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову в 1/32 фіналу турніру Великого шолому US Open з рахунком 5:7, 6:4.

Українка у першому сеті поступилася суперниці у напруженій боротьбі, проте перехопила ініціативу наприкінці другого сету, що дозволило їй як перемогти у ньому, так і захопити ініціативу на початку третього.

Українка з двома брейками вийшла вперед 4:0. Проте росіянка спробувала перехопити ініціативу, взяла поспіль три сети й зробила рахунок 4:3.

Еліна спочатку взяла свою подачу, 5:3, а потім віддала гейм на подачі суперниці 5:4. Та все ж на своїй подачі з декількома кейсами зуміла поставити крапку у вирішальному третьому сеті 6:4. Примітно, що росіянка відіграла два матч-боли, проте українка зуміла дотиснути суперницю.