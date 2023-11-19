11 медалей. Сборная Украины победила на ЧМ-2023 по пауэрлифтингу
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11 медалей. Сборная Украины победила на ЧМ-2023 по пауэрлифтингу

НФПУ IPF
Сборная Украины
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Сборная Украины завоевала 11 медалей и заняла первое место в командном зачете на Чемпионате мира в Литве по экипировочному пауэрлифтингу.

Украинская сборная выиграла ЧМ-2023

В Литве завершился чемпионат мира по экипировочному пауэрлифтингу. Сборная Украины завоевала 11 медалей и заняла первое место в командном зачете.

Об этом сообщила Национальная Федерация по Пауэрлифтингу Украины в Facebook.

ЧМ-2023 в литовском городе Друскининкай проходил с 13 по 19 ноября. Украину на соревнованиях представили 14 спортсменов: шесть женщин и восемь мужчин.

Украинские атлеты завоевали пять золотых медалей, пять серебряных и одну бронзовую. В восьмой раз чемпионом мира стал Алексей Бычков, также "золото" выиграли Татьяна Била, Анастасия Деревянко, Николай Баранник и Владимир Рысев.

Все медали Украины на ЧМ-2023 по пауэрлифтингу:

  • "Золото": Татьяна Белая (до 47 кг), Анастасия Деревянко (до 52 кг), Николай Баранник (до 83 кг), Владимир Рысев (до 93 кг), Алексей Бычков (до 120 кг)

  • "Серебро": Лариса Соловьева (до 63 кг), Виталий Коломиец (до 83 кг), Дарья Русаненко (до 84 кг), Константин Мусиенко (до 93 кг), Сергей Белый (до 105 кг)

  • "Бронза": Валентина Загоруйко (более 84 кг).

По итогам соревнований и мужская, и женская сборные Украины заняли первые места в командном зачете, поэтому "сине-желтые" выиграли общекомандный зачет ЧМ-2023.

В абсолютном зачете среди мужчин украинские спортсмены заняли весь пьедестал: на первом месте Владимир Рысев, на втором – Константин Мусиенко, а на третьем – Алексей Бычков. Лариса Соловьева заняла третье место в абсолютном зачете женщин.

Украинка завоевала три золотые медали

Украинская штангистка Светлана Самуляк стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике среди юниоров (U20). Она сделала "золотой хеттрик" на турнире в мексиканской Гвадалахаре.

На мировом первенстве среди проходящих с 15 по 23 ноября юниоров сборная Украины представлена тремя девушками и пятью ребятами. Дебютные медали Украине принес Андрей Ревко: получил "серебро" и "бронзу" в весовой категории до 55 кг.

А первые золотые медали завоевала Самуляк. Украинка торжествовала в весовой категории до 59 кг, став абсолютной чемпионкой ЧМ-2023.

В рывке украинка зафиксировала 98 кг, выиграв это упражнение. В толчке победоносными стали 116 кг.

По сумме двоеборья Самуляк с результатом 214 кг опередила Джессику Паласиос из Эквадора (92+115=207) и японку Сеи Хигу (90+106=196).

Таким образом, украинская спортсменка показала первый результат в рывке, толчке и по сумме двоеборья, одержав три золотые медали.

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Национальный олимпийский комитет Украины
Светлана Самуляк

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