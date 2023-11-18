Абсолютная чемпионка мира по тяжелой атлетике. Украинка Самуляк завоевала три золотые медали

Украинская штангистка Светлана Самуляк совершила "золотой хеттрик" на турнире в Мексике и стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике.

Украинка завоевала три золотые медали

Украинская штангистка Светлана Самуляк стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике среди юниоров (U20). Она сделала "золотой хеттрик" на турнире в мексиканской Гвадалахаре.

Об этом сообщает НОК Украины и олимпийская команда Facebook.

На мировом первенстве юниоров, проходящем с 15 по 23 ноября, сборная Украины представлена тремя девушками и пятью ребятами. Дебютные медали Украине принес Андрей Ревко: получил "серебро" и "бронзу" в весовой категории до 55 кг.

А первые золотые медали завоевала Самуляк. Украинка победила в весовой категории до 59 кг, став абсолютной чемпионкой ЧМ-2023.

Как Самуляк стала абсолютной чемпионкой мира

В рывке украинка зафиксировала 98 кг, выиграв это упражнение. В толчке победоносными стали 116 кг.

По сумме двоеборья Самуляк с результатом 214 кг опередила Джессику Паласиос из Эквадора (92+115=207) и японку Сеи Хигу (90+106=196).

Таким образом, украинская спортсменка показала первый результат в рывке, толчке и по сумме двоеборья, одержав три золотые медали.

Теперь у Самуляк пять наград на уровне юниорского чемпионата мира. В 2022 году Светлана завоевала "серебро" в рывке и двоеборье на мировом первенстве в Ираклионе.

Светлана Самуляк – 20-летняя украинская тяжелоатлетка. Призерка взрослого чемпионата мира 2021 года в категории до 55 кг: "серебро" в рывке и "бронза" в двоеборье. Вице-чемпионка взрослого чемпионата Европы 2023 (до 55 кг). Завоевала серебряные медали в рывке, толчке и по сумме двоеборья. Абсолютная чемпионка юниорского чемпионата Европы 2021 в весовой категории до 55 кг.