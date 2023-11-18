Абсолютна чемпіонка світу з важкої атлетики. Українка Самуляк виборола три золоті медалі
Категорія
Спорт
Дата публікації

Абсолютна чемпіонка світу з важкої атлетики. Українка Самуляк виборола три золоті медалі

Національний олімпійський комітет України
Світлана Самуляк

Українська штангістка Світлана Самуляк зробила "золотий хеттрик" на турнірі у Мексиці та стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики.

Українка виборола три золоті медалі

Українська штангістка Світлана Самуляк стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики серед юніорів (U20). Вона зробила "золотий хеттрик" на турнірі у мексиканській Гвадалахарі.

Про це повідомляє НОК України та олімпійська команда у Facebook.

На світовій першості серед юніорів, що проходить з 15 по 23 листопада, збірна України представлена трьома дівчатами та п'ятьма хлопцями. Дебютні медалі Україні приніс Андрій Ревко: здобув "срібло" та "бронзу" у ваговій категорії до 55 кг.

А перші золоті медалі виборола Самуляк. Українка тріумфувала у ваговій категорії до 59 кг, ставши абсолютною чемпіонкою ЧС-2023.

Як Самуляк стала абсолютною чемпіонкою світу

У ривку українка зафіксувала 98 кг, вигравши цю вправу. У поштовху переможними стали 116 кг.

За сумою двоборства Самуляк з результатом 214 кг випередила Джесіку Паласіос з Еквадору (92+115 = 207) та японку Сеі Хігу (90+106 = 196).

Таким чином, українська спортсменка показала перший результат у ривку, поштовху та за сумою двоборства, здобувши три золоті медалі.

Тепер у Самуляк п'ять нагород на рівні юніорського чемпіонату світу. У 2022 році Світлана виборола "срібло" у ривку та двоборстві на світовій першості в Іракліоні.

Світлана Самуляк – 20-річна українська важкоатлетка. Призерка дорослого чемпіонату світу 2021 року у категорії до 55 кг: "срібло" у ривку та "бронза" у двоборстві. Віцечемпіонка дорослого чемпіонату Європи 2023 року (до 55 кг). Виборола срібні медалі у ривку, поштовху та за сумою двоборства. Абсолютна чемпіонка юніорського чемпіонату Європи 2021 року у ваговій категорії до 55 кг.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українець Ковтун виграв срібло на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
Ілля Ковтун
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Три українські спортсменки стали обличчями Vogue
Vogue
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Міжнародна федерація гімнастики затвердила критерії допуску спортсменів РФ та Білорусі
Гімнастика

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм