Абсолютна чемпіонка світу з важкої атлетики. Українка Самуляк виборола три золоті медалі

Українська штангістка Світлана Самуляк зробила "золотий хеттрик" на турнірі у Мексиці та стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики.

Українка виборола три золоті медалі

Українська штангістка Світлана Самуляк стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики серед юніорів (U20). Вона зробила "золотий хеттрик" на турнірі у мексиканській Гвадалахарі.

Про це повідомляє НОК України та олімпійська команда у Facebook.

На світовій першості серед юніорів, що проходить з 15 по 23 листопада, збірна України представлена трьома дівчатами та п'ятьма хлопцями. Дебютні медалі Україні приніс Андрій Ревко: здобув "срібло" та "бронзу" у ваговій категорії до 55 кг.

А перші золоті медалі виборола Самуляк. Українка тріумфувала у ваговій категорії до 59 кг, ставши абсолютною чемпіонкою ЧС-2023.

Як Самуляк стала абсолютною чемпіонкою світу

У ривку українка зафіксувала 98 кг, вигравши цю вправу. У поштовху переможними стали 116 кг.

За сумою двоборства Самуляк з результатом 214 кг випередила Джесіку Паласіос з Еквадору (92+115 = 207) та японку Сеі Хігу (90+106 = 196).

Таким чином, українська спортсменка показала перший результат у ривку, поштовху та за сумою двоборства, здобувши три золоті медалі.

Тепер у Самуляк п'ять нагород на рівні юніорського чемпіонату світу. У 2022 році Світлана виборола "срібло" у ривку та двоборстві на світовій першості в Іракліоні.

Світлана Самуляк – 20-річна українська важкоатлетка. Призерка дорослого чемпіонату світу 2021 року у категорії до 55 кг: "срібло" у ривку та "бронза" у двоборстві. Віцечемпіонка дорослого чемпіонату Європи 2023 року (до 55 кг). Виборола срібні медалі у ривку, поштовху та за сумою двоборства. Абсолютна чемпіонка юніорського чемпіонату Європи 2021 року у ваговій категорії до 55 кг.