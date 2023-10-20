Три українські спортсменки стали обличчями Vogue

Спортсменки Світоліна, Харлан та Магучіх знялися для Vogue Ukraine

Українська тенісистка Еліна Світоліна, фехтувальниця Ольга Харлан та легкоатлетка Ярослава Магучіх стали обличчям жовтневого випуску журналу Vogue Ukraine.

Журнал виходить під гаслом «Воля до перемоги», три друковані обкладинки якого вперше присвячені українським спортсменкам.

Це специфіка спорту і мого характеру: не можу зжитися з несправедливістю”, – розповідає олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. Поширити

В інтерв’ю українському Vogue вона розповідає, як підтримка нації допомогла подолати найважчу кризу в житті та переписати правила професійного спорту.

22-річна стрибунка у висоту Ярослава Магучіх на сторінках Vogue розповіла про випробування на міцність і про плани на олімпійську медаль у Парижі.

В інтерв’ю українському Vogue перша ракетка України Еліна Світоліна розповідає про повернення у велику гру і про роботу власного фонду, що підтримує обдарованих юних тенісистів.

До слова фотосесія проходила в США та Європі.

Вперше в історії журналу редакція присвятила три друковані обкладинки трьом професійним спортсменкам. Найтитулованішу українську тенісистку Еліну Світоліну, попри її щільний графік тренувань, ми зняли в Нью-Йорку. В Європі та США сфотографували олімпійську чемпіонку з фехтування Ольгу Харлан та чинну чемпіонку світу зі стрибків у висоту Ярославу Магучіх – зазначили в Vogue. Поширити

Світоліна вийшла в третій раунд US Open-2023

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову в 1/32 фіналу турніру Великого шолому US Open з рахунком 5:7, 6:4.

Еліна спочатку взяла свою подачу, 5:3, а потім віддала гейм на подачі суперниці 5:4. Та все ж на своїй подачі з декількома кейсами зуміла поставити крапку у вирішальному третьому сеті 6:4. Примітно, що росіянка відіграла два матч-боли, проте українка зуміла дотиснути суперницю.

Українська тенісистка перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову, яка виступає під нейтральним прапором.