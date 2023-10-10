Українка Магучіх може отримати звання найкращої європейської легкоатлетки 2023 року

Ярослава Магучіх потрапила до трійці номінанток на звання найкращої легкоатлетки Європи 2023 року. Українка номінується вдруге поспіль.

Магучіх близька до отримання звання найкращої легкоатлетки Європи

Ярослава Магучіх увійшла до трійки номінанток на звання найкращої легкоатлетки 2023 року в Європі. Перелік фіналісток премії оприлюднила Федерація легкої атлетики Європи (European Athletics).

Final three! 💫



Who will be crowned women’s European Athlete of the Year at the #GoldenTracks in Vilnius on 21 October? 🏆



Watch live on our YouTube channel from 8.30pm local time! 📺 pic.twitter.com/rU1Kyzd7PX — European Athletics (@EuroAthletics) October 10, 2023

2023-й змагальний рік Магучіх завершила у статусі чемпіонки світу зі стрибків у висоту. Окрім цього, легкоатлетка захистила звання переможниці Діамантової ліги та здобула перемогу на Євро у приміщенні.

Спортивні результати дозволили Ярославі вдруге поспіль потрапити до топ-3 у голосуванні за найкращу спортсменку року за версією European Athletics. У 2022 році українська стрибунка у висоту поступилася у боротьбі за нагороду нідерландській бігунці Фемке Бол.

Цьогоріч Магучіх знову конкурує за звання найкращої легкоатлетки в Європі з Бол. Також до трійки увійшла іспанка Марія Перес, яка спеціалізується на спортивній ходьбі.

Переможницю у голосуванні за звання найкращої спортсменки Європи у 2023 році оголосять на церемонії нагородження Golden Tracks, яка відбудеться 21 жовтня у Вільнюсі. Фінальний результат враховуватиме голосування вболівальників, експертів, журналістів і національних федерацій.

Ярослава Магучіх: головні здобутки 2023 року

2023 рік став неймовірно вдалим у професійному плані для легкоатлетки Магучіх:

Вперше у кар'єрі виграла "золото" чемпіонату світу та Європейських ігор.

Вдруге стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту в приміщенні.

Виграла чотири етапи Діамантової ліги, включно з фіналом сезону, де встановила рекорд 2023 змагального року у світі – 2.03 метра.

Першою серед українських легкоатлетів виграла два сезони Діамантової ліги.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх

22-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади-2020, де показала результат 2.00 метра.

На відкритому повітрі Магучіх стала чемпіонкою Європи у 2022 році, здобувала "срібло" на ЧС-2019 та ЧС-2022, а також стала чемпіонкою світу у 2023-му.

У 2023 році Магучіх стала чемпіонкою Європи в приміщенні з результатом 1.98 м. Її особистий рекорд зимового сезону 2023 року – 2.02 м на турнірі у Меці.

У 2023 році Ярослава увійшла у десятку найкращих спортсменок за кількістю стрибків на 2+ метри.

Особистий рекорд Магучіх у стрибках на відкритому повітрі – 2.05 метра, встановлений на турнірі у Брюсселі у 2022 році. Він є національним рекордом.