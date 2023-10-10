Украинка Магучих может получить звание лучшей европейской легкоатлетки 2023 года

Ярослава Магучих попала в тройку номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы 2023 года. Украинка номинируется второй раз подряд.

Магучих близка к получению звания лучшей легкоатлетки Европы

Ярослава Магучих вошла в тройку номинанток на звание лучшей легкоатлетки 2023 года в Европе. Список финалисток премии обнародовала Федерация легкой атлетики Европы (European Athletics).

Final three! 💫



Who will be crowned women’s European Athlete of the Year at the #GoldenTracks in Vilnius on 21 October? 🏆



Watch live on our YouTube channel from 8.30pm local time! 📺 pic.twitter.com/rU1Kyzd7PX — European Athletics (@EuroAthletics) October 10, 2023

2023-й соревновательный год Магучих завершила в статусе чемпионки мира по прыжкам в высоту. Кроме этого, легкоатлетка защитила звание победительницы Бриллиантовой лиги и одержала победу на Евро в помещении.

Спортивные результаты позволили Ярославу во второй раз подряд попасть в топ-3 в голосовании за лучшую спортсменку года по версии European Athletics. В 2022 году украинская прыгунья в высоту уступила в борьбе за награду нидерландской бегунье Фемке Болл.

В этом году Магучих снова конкурирует за звание лучшей легкоатлетки в Европе с Болл. Также в тройку вошла испанка Мария Перес, специализирующаяся на спортивной ходьбе.

Победительницу в голосовании за звание лучшей спортсменки Европы в 2023 году объявят на церемонии награждения Golden Tracks, которая состоится 21 октября в Вильнюсе. Финальный результат будет учитывать голосование болельщиков, экспертов, журналистов и национальных федераций.

Ярослава Магучих: главные достижения 2023 года

2023 год стал невероятно удачным в профессиональном плане для легкоатлетки Магучих:

Впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира и Европейских игр.

Второй раз стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту в помещении.

Выиграла четыре этапа Бриллиантовой лиги, включая финал сезона, где установила рекорд 2023 соревновательного года в мире – 2.03 метра.

Первой среди украинских легкоатлетов выиграла два сезона Бриллиантовой лиги.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих

22-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих является бронзовым призером Олимпиады-2020, где показала результат 2.00 метра.

На открытом воздухе Магучих стала чемпионкой Европы в 2022 году, добывала "серебро" на ЧМ-2019 и ЧМ-2022, а также стала чемпионкой мира в 2023-м.

В 2023 году Магучих стала чемпионкой Европы в помещении с результатом 1.98 м. Ее личный рекорд зимнего сезона 2023 года – 2.02 м на турнире в Мекке.

В 2023 году Ярослава вошла в десятку лучших спортсменок по количеству прыжков на 2+ метра.

Личный рекорд Магучих в прыжках на открытом воздухе – 2.05 метра, установленный на турнире в Брюсселе в 2022 году. Он национальный рекорд.