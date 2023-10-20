Три украинских спортсменки стали лицами Vogue
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Спорт
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Три украинских спортсменки стали лицами Vogue

Vogue
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Источник:  Vogue

Спортсменки стали героинями осеннего выпуска популярного журнала.

Спортсменки Свитолина, Харлан и Магучих снялись для Vogue Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина, фехтовальщица Ольга Харлан и легкоатлетка Ярослава Магучих стали лицом октябрьского выпуска журнала Vogue Ukraine.

Журнал выходит под лозунгом «Воля к победе», три печатных обложки которого впервые посвящены украинским спортсменкам.

Это специфика спорта и моего характера: не могу сжиться с несправедливостью», – рассказывает олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

В интервью украинскому Vogue она рассказывает, как поддержка нации помогла преодолеть самый тяжелый кризис в жизни и переписать правила профессионального спорта.

22-летняя прыгунья в высоту Ярослава Магучих на страницах Vogue рассказала об испытаниях на прочность и о планах на олимпийскую медаль в Париже.

В интервью украинскому Vogue первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказывает о возвращении в большую игру и о работе собственного фонда, поддерживающего одаренных юных теннисистов.

К слову, фотосессия проходила в США и Европе.

Впервые в истории журнала редакция посвятила три печатных переплета трем профессиональным спортсменкам. Самую титулованную украинскую теннисистку Элину Светолину, несмотря на ее плотный график тренировок, мы сняли в Нью-Йорке. В Европе и США сфотографировали олимпийскую чемпионку по фехтованию Ольгу Харлан и действующую чемпионку мира по прыжкам в высоту Ярославу Магучих – отметили в Vogue.

Свитолина вышла в третий раунд US Open-2023

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила россиянку Анастасию Павлюченкову в 1/32 финала турнира Большого шлема US Open со счетом 5:7, 6:4.

Элина сначала взяла свою подачу, 5:3, а затем отдала гейм на подаче соперницы 5:4. И все же на своей подаче с несколькими кейсами удалось поставить точку в решающем третьем сете 6:4. Примечательно, что россиянка отыграла два матча, однако украинка сумела дожать соперницу.

Украинская теннисистка победила россиянку Анастасию Павлюченкову, выступающую под нейтральным флагом.

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