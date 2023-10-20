Три украинских спортсменки стали лицами Vogue

Спортсменки стали героинями осеннего выпуска популярного журнала.
Спортсменки Свитолина, Харлан и Магучих снялись для Vogue Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина, фехтовальщица Ольга Харлан и легкоатлетка Ярослава Магучих стали лицом октябрьского выпуска журнала Vogue Ukraine.
Журнал выходит под лозунгом «Воля к победе», три печатных обложки которого впервые посвящены украинским спортсменкам.
В интервью украинскому Vogue она рассказывает, как поддержка нации помогла преодолеть самый тяжелый кризис в жизни и переписать правила профессионального спорта.
22-летняя прыгунья в высоту Ярослава Магучих на страницах Vogue рассказала об испытаниях на прочность и о планах на олимпийскую медаль в Париже.
В интервью украинскому Vogue первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказывает о возвращении в большую игру и о работе собственного фонда, поддерживающего одаренных юных теннисистов.
К слову, фотосессия проходила в США и Европе.
Свитолина вышла в третий раунд US Open-2023
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила россиянку Анастасию Павлюченкову в 1/32 финала турнира Большого шлема US Open со счетом 5:7, 6:4.
Элина сначала взяла свою подачу, 5:3, а затем отдала гейм на подаче соперницы 5:4. И все же на своей подаче с несколькими кейсами удалось поставить точку в решающем третьем сете 6:4. Примечательно, что россиянка отыграла два матча, однако украинка сумела дожать соперницу.
Украинская теннисистка победила россиянку Анастасию Павлюченкову, выступающую под нейтральным флагом.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-