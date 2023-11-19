11 медалей. Збірна України перемогла на ЧС-2023 з паверліфтингу

Збірна України завоювала 11 медалей та посіла перше місце у командному заліку на Чемпіонаті світу у Литві з екіпірувального паверліфтингу.

Українська збірна виграла ЧС-2023

У Литві завершився чемпіонат світу з екіпірувального паверліфтингу. Збірна України завоювала 11 медалей та посіла перше місце у командному заліку.

Про це повідомила Національна Федерація з Паверліфтингу України у Facebook.

ЧС-2023 в литовському місті Друскінінкай проходив з 13 до 19 листопада. Україну на змаганнях представили 14 спортсменів: шість жінок та вісім чоловіків.

Українські атлети завоювали п'ять золотих медалей, п'ять срібних та одну бронзову. Увосьме чемпіоном світу став Олексій Бичков, також "золото" виграли Тетяна Біла, Анастасія Дерев'янко, Микола Баранник та Володимир Рисєв.

Усі медалі України на ЧС-2023 з паверліфтингу:

"Золото" : Тетяна Біла (до 47 кг), Анастасія Дерев'янко (до 52 кг), Микола Баранник (до 83 кг), Володимир Рисєв (до 93 кг), Олексій Бичков (до 120 кг)

"Срібло" : Лариса Соловйова (до 63 кг), Віталій Коломієць (до 83 кг), Дарія Русаненко (до 84 кг), Костянтин Мусієнко (до 93 кг), Сергій Білий (до 105 кг)

"Бронза": Валентина Загоруйко (понад 84 кг).

За підсумками змагань і чоловіча, і жіноча збірні України посіли перші місця у командному заліку, відтак, "синьо-жовті" виграли загальнокомандний залік ЧС-2023.

В абсолютному заліку серед чоловіків українські спортсмени посіли весь пʼєдестал: на першому місці Володимир Рисєв, на другому – Костянтин Мусієнко, а на третьому – Олексій Бичков. Лариса Соловйова посіла третє місце в абсолютному заліку серед жінок.

Українка виборола три золоті медалі

Українська штангістка Світлана Самуляк стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики серед юніорів (U20). Вона зробила "золотий хеттрик" на турнірі у мексиканській Гвадалахарі.

На світовій першості серед юніорів, що проходить з 15 по 23 листопада, збірна України представлена трьома дівчатами та п'ятьма хлопцями. Дебютні медалі Україні приніс Андрій Ревко: здобув "срібло" та "бронзу" у ваговій категорії до 55 кг.

А перші золоті медалі виборола Самуляк. Українка тріумфувала у ваговій категорії до 59 кг, ставши абсолютною чемпіонкою ЧС-2023.

У ривку українка зафіксувала 98 кг, вигравши цю вправу. У поштовху переможними стали 116 кг.

За сумою двоборства Самуляк з результатом 214 кг випередила Джесіку Паласіос з Еквадору (92+115 = 207) та японку Сеі Хігу (90+106 = 196).

Таким чином, українська спортсменка показала перший результат у ривку, поштовху та за сумою двоборства, здобувши три золоті медалі.