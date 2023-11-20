Украина сыграла вничью с Италией и не прошла на Евро-2024

20 ноября Украина сыграла последний матч по отбору на Евро-2024. Игра против итальянцев закончилась счётом 0:0.

Итог матча Украина-Италия

Матч прошел в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена". Он должен был определить, кто окажется на второй строчке группы С и попадет на чемпионат Европы.

Италию устраивала ничья, тогда как Украине требовалась только победа.

УАФ сообщает, что на 5-й минуте Цыганков издали пробил в створ, а вскоре Кьеза простил украинцев после скидки Дзаньоло в штрафной.

Затем сине-желтые провели несколько атак, но без завершения. Далее выручили вратари обеих команд после ударов Судакова и Бареллы соответственно.

В начале второго тайма Италия продолжала контролировать игру. На 65-й минуте после вброса Конопли с аута мяч дошел до Мудрика, но тот не обыграл Доннарумму.

📸 First half pic.twitter.com/WXFUFW8hCQ — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) November 20, 2023

Турнирная таблица группы С

Англия - 20 очков (8 матчей), 22:4

Италия - 14 (8), 16:9

Украина - 14 (8), 11:8

Северная Македония - 8 (8), 10:20

Мальта - 0 (8), 2:20

Украина еще может пройти на Евро-2024, поскольку сыграет в отборочном плей-офф. Жеребьевка состоится 23 ноября, после чего Украина получит соперников.

Среди потенциальных соперников в полуфинале плей-офф (21 марта) – команды Уэльса или Польши (в пути Лиги А), Израиля и Боснии и Герцеговины (в пути В).