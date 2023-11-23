Збірна України отримала суперників у плей-оф відбору на Євро-2024

Україна дізналася суперників

Першим суперником збірної України у відбірковому плей-оф Євро-2024 з футболу стане Боснія та Герцеговина. Національна команда отримала турнірну сітку за підсумками жеребкування у швейцарському Ньйоні.

Україна потрапила до шляху В і зіграє у півфіналі плей-оф зі збірною Боснією та Герцеговиною на виїзді.

Потенційний суперник українців у фіналі плей-оф визначатиметься в матчі Ізраїль — Ісландія.

Обидва півфінали заплановані на 21 березня. В разі виходу до фіналу Україна буде господарем вирішального матчу 26 березня

Що відомо про Євро-2024 з футболу

Фінальна частина чемпіонату стартує в Німеччині 14 червня 2024 року.

Основну частину кваліфікації подолали 20 команд. Німеччина автоматично пройшла до групового раунду як господар змагань.

Україна тричі в історії грала у фінальній частині Євро (2012, 2016, 2020). Найкращий результат збірної на турнірі — чвертьфінал Євро-2020.