Збірна України отримала суперників у плей-оф відбору на Євро-2024

Національна команда України дізналася опонента в 1/2 фіналу плей-офф Ліги націй. Ним стала збірна Боснії й Герцеговини.
Україна дізналася суперників
Першим суперником збірної України у відбірковому плей-оф Євро-2024 з футболу стане Боснія та Герцеговина. Національна команда отримала турнірну сітку за підсумками жеребкування у швейцарському Ньйоні.
Україна потрапила до шляху В і зіграє у півфіналі плей-оф зі збірною Боснією та Герцеговиною на виїзді.
Потенційний суперник українців у фіналі плей-оф визначатиметься в матчі Ізраїль — Ісландія.
Обидва півфінали заплановані на 21 березня. В разі виходу до фіналу Україна буде господарем вирішального матчу 26 березня
Що відомо про Євро-2024 з футболу
Фінальна частина чемпіонату стартує в Німеччині 14 червня 2024 року.
Основну частину кваліфікації подолали 20 команд. Німеччина автоматично пройшла до групового раунду як господар змагань.
Україна тричі в історії грала у фінальній частині Євро (2012, 2016, 2020). Найкращий результат збірної на турнірі — чвертьфінал Євро-2020.
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