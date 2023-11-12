Жіноча збірна України з фехтування на шпагах виборола "золото" етапу Кубка світу

На шляху до "золота" Україна перемогла усіх трьох призерок Олімпіади-2020 на етапі Кубка світу в італійському Леньяно.

Українські шпажистки відкрили новий сезон із "золота"

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах здобула "золото" на етапі Кубка світу в італійському Леньяно. У фіналі українські шпажистки перемогли фехтувальниць з Південної Кореї з рахунком 41:40.

Етап у Леньяно став першим на рівні Кубка світу з фехтування на шпагах у сезоні 2023/24. У Леньяно команда України змагалася у складі Влади Харькової, Олени Кривицької, Інни Бровко та Джоан Фейбі Бежури.

Першими суперницями українських шпажисток на турнірі стала Естонія – в 1/8 фіналу. У дебютному протистоянні Україна здобула перемогу з рахунком 39:34.

У чвертьфіналі українки зустрілися з господарками доріжки – італійками на чолі з дворазовою чемпіонкою світу Росселою Ф'ямінго. Місце у топ-4 Україні гарантувала перемога з рахунком 45:36.

За місце у фіналі Харькова, Кривицька, Бровко та Бежура сперечалися у протистоянні зі збірною Гонконгу. Цей матч відбувся в близькій боротьбі, яку в підсумку виграли українки з рахунком 45:40 та гарантували собі щонайменше "срібло" турніру.

У фіналі етапу Кубка світу українська команда шпажисток зустрілася з першим номером посіву – збірною Південної Кореї, у складі якої виступали призерки Олімпіади-2020 та чемпіонки світу Кан Йон Мі та Сон Се Ра.

Фінальне протистояння турніру завершилось мінімальною перемогою України з рахунком 41:40.

Тож на шляху до "золота" Україна перемогла усіх трьох призерок Олімпіади-2020.

Що означає нагорода українських шпажисток?

Це перше "золото" у жіночій шпазі серед команд з 14 жовтня 2016 року, коли Україна перемогла на етапі в китайському Сучжоу. Тоді Україна також у фіналі здолала Південну Корею.

В олімпійській кваліфікації Україна піднялась на п'яте місце. Україна є найкращою командою Європи, яка наразі не здобула пряму путівку на Ігри-2024, відтак претендує на олімпійську ліцензію за континентальною квотою.

Україна здобула першу нагороду сезону 2023/24 на етапах Кубка світу в команді.

Друга медаль України у змаганнях Кубка світу в сезоні 2023/24 після того, як Ольга Харлан здобула "срібло" в Алжирі.