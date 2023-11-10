Ювілейна медаль. Харлан здобула "срібло" на етапах Кубка світу з фехтування
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Ювілейна медаль. Харлан здобула "срібло" на етапах Кубка світу з фехтування

Ольга Харлан
Джерело:  Суспільне. Спорт

Це 30-та медаль Ольги Харлан на етапах Кубка світу. 13 разів шаблістка здобула на цьому рівні “золото”.

Харлан завоювала срібну медаль

Українська шаблістка Ольга Харлан виборола "срібло" на етапі Кубка світу з фехтування в Алжирі. Після п'яти перемог у турнірній сітці олімпійська чемпіонка поступилася у фіналі француженці Сарі Бальцер.

Етап в Алжирі відкривав сезон Кубка світу з фехтування на шаблях. До заявки збірної України пройшли 14 спортсменів, чотири з яких стартували в жіночому особистому турнірі.

Стартувала Харлан в статусі восьмої сіяної з перемоги над японкою Шигомі Фукушимою – 15:7.

У своїй другій сутичці перемогла Саусен Будіаф з Алжиру, триразову призерку командного Євро в складі Франції.

На шляху до вісімки найсильніших залишила поза турніром дев'яту сіяну іспанку Селію Перес Куенку – 15:11.

Гарантувала собі медаль після впевненої перемоги над першою сіяною американкою Татьяною Назлимов з рахунком 15:9.

У півфіналі суперницею Харлан стала чинна віцечемпіонка світу, Деспіна Георгіаду з Греції. Перемога українки – 15:12.

Єдиної поразки на турнірі українці завдала олімпійська віцечемпіонка Токіо в командному турнірі та лідерка світового рейтингу, француженка Сара Бальцер – 11:15.

Що означає нагорода Ольги Харлан?

Срібна нагорода українки на турнірі дуже важлива:

  • Перша медаль України на змаганнях Кубка світу в сезоні 2023/24.

  • Восьме "срібло" Ольги Харлан на рівні Кубка світу в кар'єрі. І перше — від етапу в Афінах у березні 2023 року.

  • 30-та медаль Харлан на етапах Кубка світу. 13 разів шаблістка здобула на цьому рівні "золото" (востаннє — 2019 року).

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