Юбилейная медаль. Харлан завоевала "серебро" на этапах Кубка мира по фехтованию

Это 30-я медаль Ольги Харлан на этапах Кубка мира. 13 раз саблистка получила на этом уровне "золото".

Харлан стала серебряной медалисткой

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала "серебро" на этапе Кубка мира по фехтованию в Алжире. После пяти побед в турнирной сетке олимпийская чемпионка уступила в финале француженке Сари Бальцер.

Этап в Алжире открывал сезон Кубка мира по фехтованию на саблях. В заявку сборной Украины прошли 14 спортсменов, четыре из которых стартовали в женском личном турнире.

Стартовала Харлан в статусе восьмой сеяной с победы над японкой Шигоми Фукушимой – 15:7.

В своей второй схватке победила Саусен Будиаф из Алжира, трехкратный призер командного Евро в составе Франции.

На пути к восьмерке сильнейших покинула вне турнира девятую сеяную испанку Селию Перес Куэнку – 15:11.

Гарантировала себе медаль после уверенной победы над первой сеяной американкой Татьяной Назлимов со счетом 15:9.

В полуфинале соперницей Харлана стала действующая вице-чемпионка мира, Деспина Георгиаду из Греции. Победа украинки – 15:12.

Единственное поражение на турнире украинцы нанесла олимпийская вице-чемпионка Токио в командном турнире и лидер мирового рейтинга, француженка Сара Бальцер - 11:15.

Что означает награда Ольги Харлан?

Серебряная награда украинки на турнире очень важна: