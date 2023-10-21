Украинка Харлан завоевала золото на фехтовальном турнире в Турции

Ольга Харлан получила "золото" на турнире серии Сателлит FIE по фехтованию на саблях, который состоялся в Стамбуле. В то же время "серебро" также получила украинка Алина Комащук.

Харлан и Комащук завоевали медали в Стамбуле

НОК Украины сообщил, что Ольга Харлан победоносно открыла олимпийский сезон, сойдя на высшую ступень пьедестала почета на турнире серии Сателлит FIE по фехтованию на саблях.

Харлан выиграла сначала шесть боев в группе, а затем еще пять в туре прямого выбывания.

В четвертьфинале с преимуществом в один удар украинка победила британку Кейтлин Максвелл (15:14), а в полуфинале заставила сложить оружие чемпионку Европы и вицечемпионку мира-2022 Анну Башту из Азербайджана (15:10).

Финал турнира превратился в украинское дерби, поскольку за золото боролись две украинки. Там Харлан одолела подругу по команде Алину Комащук (15:8), получившую серебро.

Бронзу завоевали Анна Башта из Азербайджана и Лика Джиджеишвили из Грузии.