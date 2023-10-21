Українка Харлан здобула золото на фехтувальному турнірі в Туреччині

Ольга Харлан отримала “золото” на турнірі серії Сателіт FIE з фехтування на шаблях, який відбувся у Стамбулі. Водночас “срібло” також отримала українка Аліна Комащук.

Харлан та Комащук завоювали медалі у Стамбулі

НОК України повідомив, що Ольга Харлан переможно відкрила олімпійський сезон, зійшовши на найвищу сходинку п'єдесталу пошани на турнірі серії Сателіт FIE з фехтування на шаблях.

Харлан виграла спочатку шість боїв у групі, а потім ще п'ять у турі прямого вибування.

У чвертьфіналі з перевагою в один удар українка перемогла британку Кейтлін Максвелл (15:14), а у півфіналі змусила скласти зброю чемпіонку Європи та віцечемпіонку світу-2022 Анну Башту з Азербайджану (15:10).

Фінал турніру перетворився перетворився на українське дербі, оскільки за золото боролися дві українки. Там Харлан здолала подругу по команді Аліну Комащук (15:8), яка отримала срібло.

Бронзу завоювали Анна Башта з Азербайджану та Ліка Джиджеїшвілі з Грузії.