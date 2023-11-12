Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала "золото" этапа Кубка мира

По пути к "золоту" Украина победила всех трех призерок Олимпиады-2020 на этапе Кубка мира в итальянском Леньяно.

Украинские шпажистки открыли новый сезон с "золота"

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала "золото" на этапе Кубка мира в итальянском Леньяно. В финале украинские шпажистки победили фехтовальщиц из Южной Кореи со счетом 41:40.

Этап в Леньяно стал первым на уровне Кубка мира по фехтованию на шпагах в сезоне 2023/24. В Леньяно команда Украины соревновалась в составе Власти Харьковской, Елены Кривицкой, Инны Бровко и Джоан Фейби Бежуры.

Первыми соперницами украинских шпажисток на турнире стала Эстония – в 1/8 финала. В дебютном противостоянии Украина одержала победу со счетом 39:34.

В четвертьфинале украинки встретились с хозяйками дорожки – итальянками во главе с двукратной чемпионкой мира Росселой Фьяминго. Место в топ-4 Украине гарантировала победа со счетом 45:36.

За место в финале Харькова, Кривицкой, Бровко и Бежура спорили в противостоянии со сборной Гонконга. Этот матч состоялся в близкой борьбе, которую в итоге выиграли украинки со счетом 45:40 и гарантировали себе как минимум "серебро" турнира.

В финале этапа Кубка мира украинская команда шпажисток встретилась с первым номером посева – сборной Южной Кореи, в составе которой выступали призерки Олимпиады-2020 и чемпионки мира Кан Йон Ми и Сон Се Ра.

Финальное противостояние турнира завершилось минимальной победой Украины со счетом 41:40.

На пути к "золоту" Украина победила всех трех призерок Олимпиады-2020.

Что означает награда украинских шпажисток?

Это первое "золото" в женской шпаге среди команд с 14 октября 2016, когда Украина победила на этапе в китайском Сучжоу. Тогда Украина также в финале одолела Южную Корею.

В олимпийской квалификации Украина поднялась на пятое место. Украина является лучшей командой Европы, которая пока не получила прямую путевку на Игры-2024, поэтому претендует на олимпийскую лицензию по континентальной квоте.

Украина завоевала первую награду сезона 2023/24 на этапах Кубка мира в команде.

Вторая медаль Украины в соревнованиях Кубка мира в сезоне 2023/24 после того, как Ольга Харлан завоевала "серебро" в Алжире.