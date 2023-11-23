Сборная Украины получила соперников в плей-офф отбора на Евро-2024
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Сборная Украины получила соперников в плей-офф отбора на Евро-2024

Футбол
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Источник:  УАФ

Национальная команда Украины узнала оппонента в 1/2 финала плей-офф Лиги наций. Им стала сборная Боснии и Герцеговины.

Украина узнала соперников

Первым соперником сборной Украины в отборочном плей-офф Евро-2024 по футболу станет Босния и Герцеговина. Национальная команда получила турнирную сетку по итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне.

Украина попала в путь В и сыграет в полуфинале плей-офф со сборной Боснией и Герцеговиной на выезде.

Потенциальный соперник украинцев в финале плей-офф будет определяться в матче Израиль - Исландия.

Оба полуфинала запланированы на 21 марта. В случае выхода в финал Украина будет хозяином решающего матча 26 марта

Что известно о Евро-2024 по футболу

Финальная часть чемпионата стартует в Германии 14 июня 2024 года.

Основную часть квалификации преодолели 20 команд. Германия автоматически прошла в групповой раунд как хозяин соревнований.

Украина трижды в истории играла в финальной части Евро (2012, 2016, 2020). Лучший результат сборной на турнире – четвертьфинал Евро-2020.

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