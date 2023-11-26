Українець Маліновський відзначився фантастичним голом за "Дженоа" в чемпіонаті Італії — відео

Український півзахисник Руслан Малиновський забив свій перший гол за "Дженоа" у матчі проти "Фрозіноне" у 13-му турі чемпіонату Італії.
Гол Маліновського за Дженоа
Маліновський відомий в Італії насамперед своїми голами з дальніх дистанцій. Влітку 2023 року футболіст перебрався в «Дженоа», але до сьогодні не забив жодного голу за новий клуб.
Нарешті йому вдалося забити у грі проти «Фрозіноне». І цей гол став одним із найкращих у поточному сезоні Серії А.
На 38-й хвилині матчу Маліновський з одного дотику пробив над голкіпером точно в у верхній кут.
Українець провів на полі увесь матч. Його замінили на 80 хвилині.
Проте цей гол став єдиною радістю для вболівальників «Дженоа» в цьому матчі, адже «Фрозіноне» відповіла двома власними голами на удар Малиновського і здобула перемогу з рахунком 2:1.
Дженоа наразі посідає 15-е місце в Серії А, а Фрозіноне – десяте.
Для 30-річного Руслана Малиновського це 23-й гол у Серії А. Усі попередні голи він забивав в італійському елітному дивізіоні за "Аталанту".
Також для нього це третя результативна дія у складі "Дженоа" (гол і два асисти) у 12 поєдинках.
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