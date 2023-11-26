Як Зінченку вдалося врятувати Арсенал від поразки — вражаюче відео

Відомий український футболіст продовжує прославляти нашу країну уже в складі англійського клубу “Арсенал”. Цього разу йому вдалося продемонструвати свої найкращі навички в обороні наприкінці матчу проти “Брентфорда”.

Арсенал VS Брентфорд. Зінченко знову вразив футбольних фанатів

Що важливо розуміти, АПЛ відбулись сім із десяти матчів 13 туру АПЛ.

В останній грі, 25 листопада, “Брентфорд” приймав суперника по лондонському дербі “Арсенал”.

Підопічним Мікеля Артети вдалося вирвати три очки завдяки пізньому голу Гаверца на 89 хвилині.

Однак також не можна проігнорувати старання українця Олександра Зінченка, який відіграв важливу роль у перемозі “Арсенала”.

Варто звернути увагу на те, що за даними Whoscored, український футболіст отримав найвищу оцінку серед всіх гравців матчі – 7,7.

На цьому тлі не можна проігнорувати момент на 77 хвилині за рахунку 0:0.

Після удару форварда “Брентфорда” Мопе головою м'яч мав опинитись у воротах “Арсенала”, адже воротар не встигав його відбити. Втім Зінченко у стрибку зміг завадити снаряду перетнути лінію. Поширити

Зінченку справді вдалося врятувати свою команду

Що важливо розуміти, ця перемога вивела легендарний клуб на перше місце в чемпіонаті Англії.

“Арсенал” скористався нічиєю між “Манчестер Сіті” та “Ліверпулем” і випередили перших на одне очко, а других – на два.

Не можна також не згадати про те, Олександр Зінченко вже взяв участь у 17-ти матчах Арсенала цього сезону, забивши один гол.

У наступному турі "каноніри" поміряються силами вдома із “Вулверхемптоном”.