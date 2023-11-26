Как Зинченко удалось спасти Арсенал от поражения — видео

Известный украинский футболист продолжает прославлять нашу страну уже в составе английского клуба “Арсенал”. В этот раз ему удалось продемонстрировать свои лучшие навыки в обороне в конце матча против “Брентфорда”.

Арсенал VS Брентфорд. Зинченко снова поразил футбольных фанатов

Что важно понимать, в АПЛ состоялось семь из десяти матчей 13 тура АПЛ.

В последней игре, 25 ноября, "Брентфорд" принимал соперника по лондонскому дерби "Арсенал".

Подопечным Микеля Артете удалось вырвать три очка благодаря позднему голу Гаверца на 89 минуте.

Однако также нельзя проигнорировать старания украинца Александра Зинченко, сыгравшего важную роль в победе “Арсенала”.

Следует обратить внимание на то, что по данным Whoscored, украинский футболист получил самую высокую оценку среди всех игроков матча – 7,7.

На этом фоне нельзя проигнорировать момент на 77-й минуте при счете 0:0.

После удара форварда “Брентфорда” Мопе головой мяч должен был оказаться в воротах “Арсенала”, ведь вратарь не успевал его отбить. Однако Зинченко в прыжке смог помешать снаряду пересечь линию. Поделиться

Зинченко действительно удалось спасти свою команду

Что важно понимать, эта победа вывела легендарный клуб во главу угла в чемпионате Англии.

“Арсенал” воспользовался ничьей между “Манчестер Сити” и “Ливерпулем” и опередили первых на одно очко, а вторых - на два.

Нельзя также не упомянуть о том, что Александр Зинченко уже принял участие в 17-ти матчах “Арсенала” в этом сезоне, забив один гол.

В следующем туре "канониры" померяются силами дома с "Вулверхэмптоном".