Украинец Малиновский отметился фантастическим голом за "Дженоа" в чемпионате Италии — видео
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Украинец Малиновский отметился фантастическим голом за "Дженоа" в чемпионате Италии — видео

Футбол
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Источник:  Football Italia

Украинский полузащитник Руслан Малиновский забил свой первый гол за "Дженоа" в матче против "Фрозиноне" в 13 туре чемпионата Италии.

Гол Малиновского за Дженоа

Малиновский известен в Италии, прежде всего, своими голами с дальних дистанций. Летом 2023 года футболист перебрался в «Дженоа», но до сих пор не забил ни одного гола за новый клуб.

Наконец ему удалось забить в игре против Фрозиноне. И этот гол стал одним из самых лучших в текущем сезоне Серии А.

На 38-й минуте матча Малиновский с одного касания пробил над голкипером точно в верхний угол.

Украинец провел на поле весь матч. Его заменили на 80-й минуте.

Однако этот гол стал единственной радостью для болельщиков "Дженоа" в этом матче, ведь "Фрозиноне" ответила двумя собственными голами на удар Малиновского и одержала победу со счетом 2:1.

Дженоа занимает 15-е место в Серии А, а Фрозиноне - десятое.

Для 30-летнего Руслана Малиновского это 23-й гол в Серии А. Все предыдущие голы он забивал в итальянском элитном дивизионе за "Аталанту".

Также для него это третье результативное действие в составе "Дженоа" (гол и два ассиста) в 12 поединках.

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