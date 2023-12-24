Відбір на Євро-2024. Україна визначила місця проведення матчів плей-оф

Півфінальний матч плей-оф Ліги націй українська збірна зіграє в Боснії і Герцеговині, у разі перемоги, фінальний матч відбудеться у Польщі.

Шлях України на Євро-2024

Українська асоціація футболу повідомляє, що півфінальний матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня 2024 року в місті Зениця на стадіоні «Біліно Поле» (початок — о 21:45 за київським часом).

У разі перемоги, фінал за вихід до вирішальної частини чемпіонату Європи 2024 року відбудеться 26 березня у Вроцлаві, Польща.

Команда Сергія Реброва зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.

Нагадаємо, що футбольна збірна України проводить домашні матчі у Польщі через вторгнення РФ.

На жаль, через війну з РФ міжнародні футбольні матчі на території України організовувати не можна. Тому президія УАФ після консультацій із тренерським штабом зупинила свій вибір на польському Вроцлаві. На наше рішення серед інших факторів вплинув досвід організації в цьому місті поєдинку відбору Євро-2024 Україна — Англія, який відбувся 9 вересня 2023 року. Заповнені трибуни 45-тисячного стадіону емоційно підтримували збірну України, яка зіграла з лідером групи внічию — 1:1. Сподіваюся, й у березні наступного року збірна України здобуде у Вроцлаві результат, який всіх нас задовольнить, — сказав перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко. Поширити

Євро-2024 проходитиме в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

У межах групового етапу Євро-2024 переможець плей-оф Ліги націй (Шлях В) зіграє з командами Румунії (17 червня), Словаччини (21 червня) та Бельгії (26 червня).