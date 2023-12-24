Відбір на Євро-2024. Україна визначила місця проведення матчів плей-оф

Півфінальний матч плей-оф Ліги націй українська збірна зіграє в Боснії і Герцеговині, у разі перемоги, фінальний матч відбудеться у Польщі.
Шлях України на Євро-2024
Українська асоціація футболу повідомляє, що півфінальний матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня 2024 року в місті Зениця на стадіоні «Біліно Поле» (початок — о 21:45 за київським часом).
У разі перемоги, фінал за вихід до вирішальної частини чемпіонату Європи 2024 року відбудеться 26 березня у Вроцлаві, Польща.
Команда Сергія Реброва зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.
Нагадаємо, що футбольна збірна України проводить домашні матчі у Польщі через вторгнення РФ.
Євро-2024 проходитиме в Німеччині з 14 червня до 14 липня.
У межах групового етапу Євро-2024 переможець плей-оф Ліги націй (Шлях В) зіграє з командами Румунії (17 червня), Словаччини (21 червня) та Бельгії (26 червня).
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