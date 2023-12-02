Україна дізналася потенційних суперників на Євро-2024 — результати жеребкування

2 грудня у німецькому Гамбурзі відбулося жеребкування фінальної стадії Євро-2024. У турнірі візьмуть участь 24 збірні, серед них може бути й українська - якщо переможе у березневих матчах плей-оф.

Результати жеребкування фінального турніру Євро-2024

УАФ повідомляє, що 21 з 24 збірних, які візьмуть участь у турнірі, уже відома. Ще три визначаться в березні після плей-оф. Серед них і Україна.

Група А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.

Група В: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.

Група С: Словенія, Данія, Сербія, Англія.

Група D: переможець плей-оф Шляху А, Нідерланди, Австрія, Франція.

Група Е: Бельгія, Словаччина, Румунія, переможець плей-оф Шляху В.

Група F: Туреччина, переможець плей-оф Шляху С, Португалія, Чехія.

🇺🇦 Euro 2024 group stage draw results!



🎲 Ukraine will be in the quartet with Belgium, Slovakia and Romania if 🇺🇦 wins the play-off pic.twitter.com/XxFwTTlaew — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) December 2, 2023

Плей-оф відбору Євро-2024

За результатами жеребкування плей-оф Ліги націй/відбору Євро-2024 синьо-жовті підуть Шляхом В, де в півфіналі на виїзді 21 березня зустрінуться з командою Боснії і Герцеговини.

Початок гри — о 21:45 за київським часом.

У разі успіху збірна України у фіналі 26 березня зіграє з переможцем дуелі Ізраїль — Ісландія. Початок цього матчу — також о 21:45 за Києвом.

У разі успіху в плей-оф збірна України зіграє у групі Е, куди за підсумками жеребкування потрапили Бельгія, Словаччина та Румунія.