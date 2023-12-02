Україна дізналася потенційних суперників на Євро-2024 — результати жеребкування
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Україна дізналася потенційних суперників на Євро-2024 — результати жеребкування

Збірна України
Джерело:  УАФ

2 грудня у німецькому Гамбурзі відбулося жеребкування фінальної стадії Євро-2024. У турнірі візьмуть участь 24 збірні, серед них може бути й українська - якщо переможе у березневих матчах плей-оф.

Результати жеребкування фінального турніру Євро-2024

УАФ повідомляє, що 21 з 24 збірних, які візьмуть участь у турнірі, уже відома. Ще три визначаться в березні після плей-оф. Серед них і Україна.

Група А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.

Група В: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.

Група С: Словенія, Данія, Сербія, Англія.

Група D: переможець плей-оф Шляху А, Нідерланди, Австрія, Франція.

Група Е: Бельгія, Словаччина, Румунія, переможець плей-оф Шляху В.

Група F: Туреччина, переможець плей-оф Шляху С, Португалія, Чехія.

Плей-оф відбору Євро-2024

За результатами жеребкування плей-оф Ліги націй/відбору Євро-2024 синьо-жовті підуть Шляхом В, де в півфіналі на виїзді 21 березня зустрінуться з командою Боснії і Герцеговини.

Початок гри — о 21:45 за київським часом.

У разі успіху збірна України у фіналі 26 березня зіграє з переможцем дуелі Ізраїль — Ісландія. Початок цього матчу — також о 21:45 за Києвом.

У разі успіху в плей-оф збірна України зіграє у групі Е, куди за підсумками жеребкування потрапили Бельгія, Словаччина та Румунія.

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