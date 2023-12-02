Украина узнала потенциальных соперников на Евро-2024 — результаты жеребьевки
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Украина узнала потенциальных соперников на Евро-2024 — результаты жеребьевки

Сборная Украины
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Источник:  УАФ

2 декабря в немецком Гамбурге состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2024. В турнире примут участие 24 сборных, среди них может быть и украинская - если победит в мартовских матчах плей-офф.

Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2024

УАФ сообщает, что 21 из 24 сборных, которые примут участие в турнире, уже известны. Еще три определятся в марте после плей-офф. В их числе и Украина.

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D: победитель плей-офф Пути А, Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф Пути В.

Группа F: Турция, победитель плей-офф Пути С, Португалия, Чехия.

Плей-офф отбора Евро-2024

По результатам жеребьевки плей-офф Лиги наций/отбора Евро-2024 сине-желтые пойдут Путем В, где в полуфинале на выезде 21 марта встретятся с командой Боснии и Герцеговины.

Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

В случае успеха сборная Украины в финале 26 марта сыграет с победителем дуэли Израиль - Исландия. Начало этого матча – также в 21:45 по Киеву.

В случае успеха в плей-офф сборная Украины сыграет в группе Е, куда по итогам жеребьевки попали Бельгия, Словакия и Румыния.

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