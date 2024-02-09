Искусственный интеллект назвал победителя Евро-2024

Искусственный интеллект смоделировал результат главного футбольного турнира среди национальных команд Европы, который пройдет летом 2024 года.
Кто станет победителем Евро-2024 по версии ИИ
По мнению суперкомпьютера KingCasinoBonus, сборная Англии получит долгожданный трофей, впервые в своей истории став чемпионом Европы по футболу.
На Евро-2020 команда Гарета Саутгейта была от одного шага до этого исторического достижения, но проиграла серию послематчевых пенальти сборной Италии.
Напомним, что Англия вышла в финальную часть чемпионата Европы с первого места в группе, где выступала и Украина.
Что известно о Евро-2024 по футболу
Чемпионат начнётся в Германии 14 июня 2024 года. Основную часть квалификации преодолели 20 команд.
Украина заняла третье место в квалификации на Евро-2024 в группе с участием Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты.
Однако у нее будет шанс на выход на чемпионат через плей-офф, где сборной нужно пройти двух соперников в "Пути В".
21 марта Украина сыграет против Боснии и Герцеговины. В финале потенциальным соперником "сине-желтых" будет Израиль или Исландия.
Победитель "Пути В" сыграет на Евро-2024 в группе Е, куда уже попали Бельгия, Румыния и Словакия.
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