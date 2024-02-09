Искусственный интеллект назвал победителя Евро-2024

Искусственный интеллект смоделировал результат главного футбольного турнира среди национальных команд Европы, который пройдет летом 2024 года.

Кто станет победителем Евро-2024 по версии ИИ

По мнению суперкомпьютера KingCasinoBonus, сборная Англии получит долгожданный трофей, впервые в своей истории став чемпионом Европы по футболу.

На Евро-2020 команда Гарета Саутгейта была от одного шага до этого исторического достижения, но проиграла серию послематчевых пенальти сборной Италии.

Напомним, что Англия вышла в финальную часть чемпионата Европы с первого места в группе, где выступала и Украина.

Что известно о Евро-2024 по футболу

Чемпионат начнётся в Германии 14 июня 2024 года. Основную часть квалификации преодолели 20 команд.

Украина заняла третье место в квалификации на Евро-2024 в группе с участием Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты.

Однако у нее будет шанс на выход на чемпионат через плей-офф, где сборной нужно пройти двух соперников в "Пути В".

21 марта Украина сыграет против Боснии и Герцеговины. В финале потенциальным соперником "сине-желтых" будет Израиль или Исландия.

Победитель "Пути В" сыграет на Евро-2024 в группе Е, куда уже попали Бельгия, Румыния и Словакия.