Страшно это читать. Почему ChatGPT начал пугать пользователей
Категория
Технологии
Дата публикации

Страшно это читать. Почему ChatGPT начал пугать пользователей

ChatGPT
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Источник:  The Independent

Чат-бот искусственного интеллекта ChatGPT – стал настоящим прорывом в мире ИИ в 2022-23 годах. Однако уже сейчас все больше людей из разных уголков мира жалуются на проблемы с его использованием.

Что не так с ChatGPT?

Как утверждают пользователи сети, недавно они заметили, что популярный чат-бот начал отвечать длинными и бессмысленными сообщениями, а также разговаривать на смешанных языках.

Они жалуются, что ChatGPT смешивает испанские слова с английскими, использует латынь или даже придумывает слова, которые казались иноязычными, но на самом деле не имели смысла.

Многих людей эти ответы очень пугают, поскольку они не понимают, что происходит.

Страшно это читать в два часа ночи, - жалуется один из пользователей на Reddit.

К примеру, недавно у чат-бота спросили: "Что такое компьютер?".

Его ответ был крайне странным:

Это делается как хорошая работа сети искусства для страны, мышь науки, легкое розыгрыш печальной нескольких и, наконец, глобальный дом искусства, только в одной работе в остальном. Развитие такой целой реальной страны времени - это глубина компьютера как сложного персонажа, - ответил ChatGPT.

Разработчики ChatGPT пока не объясняют, что происходит

До сих пор не озвучены официальные причины, почему возникли эти проблемы.

OpenAI не отрицает факт сбоя, однако не дает никаких объяснений, почему он возник.

Позже там заявили, что "проблема обнаружена".

Мы продолжаем следить за ситуацией.

По предварительным данным, причиной может быть слишком высокая "температура" ChatGPT.

Как утверждают эксперты, температура контролирует креативность или фокус текста: если она установлена на низком уровне, она имеет тенденцию вести себя так, как ожидалось, но если установлена выше, она может быть более разнообразной и необычной.

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