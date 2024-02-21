Чат-бот искусственного интеллекта ChatGPT – стал настоящим прорывом в мире ИИ в 2022-23 годах. Однако уже сейчас все больше людей из разных уголков мира жалуются на проблемы с его использованием.
Что не так с ChatGPT?
Как утверждают пользователи сети, недавно они заметили, что популярный чат-бот начал отвечать длинными и бессмысленными сообщениями, а также разговаривать на смешанных языках.
Они жалуются, что ChatGPT смешивает испанские слова с английскими, использует латынь или даже придумывает слова, которые казались иноязычными, но на самом деле не имели смысла.
Многих людей эти ответы очень пугают, поскольку они не понимают, что происходит.
К примеру, недавно у чат-бота спросили: "Что такое компьютер?".
Его ответ был крайне странным:
Разработчики ChatGPT пока не объясняют, что происходит
До сих пор не озвучены официальные причины, почему возникли эти проблемы.
OpenAI не отрицает факт сбоя, однако не дает никаких объяснений, почему он возник.
Позже там заявили, что "проблема обнаружена".
По предварительным данным, причиной может быть слишком высокая "температура" ChatGPT.
Как утверждают эксперты, температура контролирует креативность или фокус текста: если она установлена на низком уровне, она имеет тенденцию вести себя так, как ожидалось, но если установлена выше, она может быть более разнообразной и необычной.
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