Чат-бот искусственного интеллекта ChatGPT – стал настоящим прорывом в мире ИИ в 2022-23 годах. Однако уже сейчас все больше людей из разных уголков мира жалуются на проблемы с его использованием.

Что не так с ChatGPT?

Как утверждают пользователи сети, недавно они заметили, что популярный чат-бот начал отвечать длинными и бессмысленными сообщениями, а также разговаривать на смешанных языках.

Они жалуются, что ChatGPT смешивает испанские слова с английскими, использует латынь или даже придумывает слова, которые казались иноязычными, но на самом деле не имели смысла.

Многих людей эти ответы очень пугают, поскольку они не понимают, что происходит.

Страшно это читать в два часа ночи, - жалуется один из пользователей на Reddit. Поделиться

К примеру, недавно у чат-бота спросили: "Что такое компьютер?".

Его ответ был крайне странным:

Это делается как хорошая работа сети искусства для страны, мышь науки, легкое розыгрыш печальной нескольких и, наконец, глобальный дом искусства, только в одной работе в остальном. Развитие такой целой реальной страны времени - это глубина компьютера как сложного персонажа, - ответил ChatGPT. Поделиться

Разработчики ChatGPT пока не объясняют, что происходит

До сих пор не озвучены официальные причины, почему возникли эти проблемы.

OpenAI не отрицает факт сбоя, однако не дает никаких объяснений, почему он возник.

Позже там заявили, что "проблема обнаружена".

Мы продолжаем следить за ситуацией. Поделиться

По предварительным данным, причиной может быть слишком высокая "температура" ChatGPT.