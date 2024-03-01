Илон Маск подал в суд на разработчиков ChatGPT

Известный миллиардер и бизнесмен Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана из-за якобы "нарушения" учредительного соглашения, а также того, что компания, мол, начала ставить прибыль выше пользы для человечества.

Илон Маск против ChatGPT. Что известно о новом скандале

Американский предприниматель жалуется на то, что тесные связи OpenAI с корпорацией Microsoft подорвали ее первоначальную миссию – создавать общедоступные технологии для людей в разных уголках мира.

OpenAI Inc. превратилась в закрытую дочернюю компанию фактически крупнейшей технологической компании мира – Microsoft, – сказано в иске Илона Маска. Поделиться

Кроме того, он подверг жесткой критике изменения в руководстве OpenAI, которые произошли еще в 2023 году.

Как известно, именно тогда Сэма Альтмана уволили с должности генерального директора, а затем быстро восстановили в должности при поддержке Microsoft.

Американский миллиардер уверяет, что Альтман, президент OpenAI Грег Брокман и Microsoft сотрудничали, чтобы устранить большинство членов совета директоров стартапа, отвечавших за соблюдение его первоначальной миссии – разработку технологий во благо человечества. Поделиться

Альтман попал под шквал критики Илона Маска

Американский бизнесмен обращает внимание на то, что Сэм Альтман сам избрал членов нового совета директоров, а им якобы не хватает технических знаний или существенного опыта в управлении ИИ, в отличие от предыдущего совета.

В состав нового совета директоров вошли лица с большим опытом работы в коммерческих предприятиях или политике, чем в этике и управлении ИИ. Они также, по сообщениям, были большими поклонниками Альтмана, – сказано в иске.

Илон Маск жалуется на то, что в результате реструктуризации OpenAI Inc. якобы пренебрегла своей неприбыльной миссией разработки ИИ во благо всего человечества, тем самым передав ее крупной коммерческой корпорации.