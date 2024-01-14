ChatGPT разрешили использовать в военных целях
Категория
Технологии
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ChatGPT разрешили использовать в военных целях

ChatGPT
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Компания OpenAI изменила правила использования своих технологий, в частности, ChatGPT из политики использования удалили запрет на применение сервисов в военных целях.

ChatGPT разрешили использовать в военных целях

Как отмечает издание, до 10 января 2024 г. страница "Политики использования" OpenAI включала прямой запрет на "деятельность, которая имеет высокий риск физического ущерба, включая", в частности, "разработку оружия" и "военные действия".

В новом варианте общий запрет на "военное и боевое" использование исчез.

Представитель OpenAI Нико Феликс пояснил, что компания "стремится создать набор универсальных принципов, которые легко запомнить и применить, особенно потому, что их инструменты теперь используются во всем мире обычными пользователями, которые теперь могут создавать GPT".

При этом он отказался уточнять, охватывает ли расплывчатый запрет какое-либо использование в военных целях.

Любое использование наших технологий, в том числе военными, для разработки или использования оружия, ранения других или уничтожения собственности или участие в несанкционированных действиях, нарушающих безопасность любой службы или системы, запрещено, — отметил представитель компании.

Что известно о ChatGPT

Напомним, компания OpenAI представила ChatGPT 30 ноября 2022 года. Американская компания открыла доступ к языковой модели искусственного интеллекта в виде чат-бота для всех желающих. ChatGPT заработал в Украине в феврале 2023 года.

В октябре 2023 года десктопной версией чат-бота или мобильным приложением пользовалось 1,7 млрд человек. Сайт open.ai стал одним из самых посещаемых в мире.

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