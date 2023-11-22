Конкурент ChatGPT. Стартап Anthropic разработал новую версию модели ИИ Claude 2.1

Claude 2.1 доступна через API в консоли Anthropic и используется в чате claude.ai.

Новая версия модели ИИ Claude 2.1

Стартап по искусственному интеллекту Anthropic выпустил усовершенствованную версию своей обширной языковой модели Claude 2.1, позволяющей ей конкурировать с ChatGPT.

Claude 2.1 доступна через API в консоли Anthropic и используется в чате claude.ai.

Компания-разработчик удвоила объем информации, которую можно передать Claude, с ограничением 200 тыс токенов, что соответствует примерно 150 000 слов или более 500 страницам материала.

В компании добавили, что Claude может обобщать, отвечать на вопросы, прогнозировать тенденции, сравнивать и сопоставлять несколько документов и многое другое.

Также у Claude количество ошибочных ответов сократилось вдвое по сравнению с предыдущей моделью. Claude 2.1 внесли улучшения в понимании и обобщении, особенно для длинных и сложных документов, таких как юридические документы, финансовые отчеты и технические спецификации.

Также по многочисленным просьбам пользователей была добавлена новая бета-функция, позволяющая Claude интегрироваться с существующими процессами, продуктами и API пользователей.

Google Alphabet инвестирует в Anthropic

Google Alphabet согласился инвестировать до 2 млрд долл. в компанию Anthropic, которая занимается искусственным интеллектом.

Как отмечают представители компании, Google уже инвестировал 500 млн долл в конкурента OpenAI и согласилась прибавить еще 1,5 млрд долл со временем.

Google уже является инвестором Anthropic, и новая инвестиция подчеркнет наращивание ее усилий, направленных на то, чтобы лучше конкурировать с Microsoft, основным спонсором создателя ChatGPT, OpenAI, на фоне того, как крупные технологические компании пытаются внедрять ИИ в свои программы, – говорится в сообщении. Поделиться

Кроме того, в квартальном отчете Amazon для комиссии по ценным бумагам и биржам США, онлайн-ритейлер сообщил, что инвестировал в облигации Anthropic 1,25 млрд долл, которые могут быть конвертированы в акционерный капитал.

Компания Anthropic, соучредителями которой являются бывшие руководители OpenAI, родные братья и сестры Дарио и Даниэла Амодеи, приложила усилия для обеспечения ресурсов и привлечения спонсоров с большими карманами, необходимыми для того, чтобы конкурировать с OpenAI и стать лидером в технологическом секторе.