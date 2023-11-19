Страны ЕС тайно разработали план регулирования ИИ — Reuters
Категория
Технологии
Дата публикации

Страны ЕС тайно разработали план регулирования ИИ — Reuters

ИИ
Читати українською
Источник:  Reuters

Как удалось узнать информационному агентству Reuters, Германия, Франция и Италия смогли договориться о том, как в будущем нужно регулировать искусственный интеллект (ИИ).

Что известно о соглашении Германии, Франции и Италии об урегулировании ИИ

Журналистам удалось получить доступ к документу, в котором речь идет о тои, что правительства этих трех стран выступают за принятие обязательных обязательств как для крупных, так и для малых поставщиков ИИ в Евросоюзе.

Кроме того, указано, что ФРГ, Франция и Италия предостерегают от предоставления очевидного конкурентного преимущества меньшим европейским провайдерам, а не крупнейшим поставщикам ИИ, в том числе из США, из-за опасений относительно снижения доверия к безопасности этих провайдеров.

По убеждению подписавших это соглашение, правила поведения и прозрачность должны быть обязательными для всех.

Также отмечается, что на первом этапе никаких санкций не должно быть введено.

Впрочем, утверждают правительства трех стран, если через некоторое время будут выявлены нарушения кодекса поведения, может быть создана система санкций, и в будущем за соблюдением стандартов будет следить европейский орган.

По словам представителей Минэкономики ФРГ, законы и государственный контроль должны регулировать не сам ИИ, а его применение.

Как в Британии относятся к проблеме регулирования ИИ

Как известно, недавно в Национальном центре кибербезопасности Британии пожаловались на то, что искусственный интеллект (ИИ) представляет угрозу для следующих парламентских выборов в стране.

Более того, указано, что кибератаки вражеских стран и их муртадов становится все труднее отражать.

Перед этим Великобритания, США, ЕС, Австралия и Китай согласились с тем, что искусственный интеллект (ИИ) представляет потенциально катастрофическую опасность для человечества, заключив первую международную декларацию, посвященную этой быстрорастущей технологии.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
США представили обновленную стратегию использования ИИ на войне
U.S. Department of Defense
ИИ
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Для нового фильма. Голос Эдит Пиаф воспроизведут с помощью ИИ
Эдит Пиаф
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
YouTube представил ШИ-инструмент для имитации голосов известных певцов
YouTube

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.