Страны ЕС тайно разработали план регулирования ИИ — Reuters

Как удалось узнать информационному агентству Reuters, Германия, Франция и Италия смогли договориться о том, как в будущем нужно регулировать искусственный интеллект (ИИ).

Что известно о соглашении Германии, Франции и Италии об урегулировании ИИ

Журналистам удалось получить доступ к документу, в котором речь идет о тои, что правительства этих трех стран выступают за принятие обязательных обязательств как для крупных, так и для малых поставщиков ИИ в Евросоюзе.

Кроме того, указано, что ФРГ, Франция и Италия предостерегают от предоставления очевидного конкурентного преимущества меньшим европейским провайдерам, а не крупнейшим поставщикам ИИ, в том числе из США, из-за опасений относительно снижения доверия к безопасности этих провайдеров.

По убеждению подписавших это соглашение, правила поведения и прозрачность должны быть обязательными для всех.

Также отмечается, что на первом этапе никаких санкций не должно быть введено.

Впрочем, утверждают правительства трех стран, если через некоторое время будут выявлены нарушения кодекса поведения, может быть создана система санкций, и в будущем за соблюдением стандартов будет следить европейский орган. Поделиться

По словам представителей Минэкономики ФРГ, законы и государственный контроль должны регулировать не сам ИИ, а его применение.

Как в Британии относятся к проблеме регулирования ИИ

Как известно, недавно в Национальном центре кибербезопасности Британии пожаловались на то, что искусственный интеллект (ИИ) представляет угрозу для следующих парламентских выборов в стране.

Более того, указано, что кибератаки вражеских стран и их муртадов становится все труднее отражать.