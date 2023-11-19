Страны ЕС тайно разработали план регулирования ИИ — Reuters

Как удалось узнать информационному агентству Reuters, Германия, Франция и Италия смогли договориться о том, как в будущем нужно регулировать искусственный интеллект (ИИ).
Что известно о соглашении Германии, Франции и Италии об урегулировании ИИ
Журналистам удалось получить доступ к документу, в котором речь идет о тои, что правительства этих трех стран выступают за принятие обязательных обязательств как для крупных, так и для малых поставщиков ИИ в Евросоюзе.
Кроме того, указано, что ФРГ, Франция и Италия предостерегают от предоставления очевидного конкурентного преимущества меньшим европейским провайдерам, а не крупнейшим поставщикам ИИ, в том числе из США, из-за опасений относительно снижения доверия к безопасности этих провайдеров.
По убеждению подписавших это соглашение, правила поведения и прозрачность должны быть обязательными для всех.
Также отмечается, что на первом этапе никаких санкций не должно быть введено.
По словам представителей Минэкономики ФРГ, законы и государственный контроль должны регулировать не сам ИИ, а его применение.
Как в Британии относятся к проблеме регулирования ИИ
Как известно, недавно в Национальном центре кибербезопасности Британии пожаловались на то, что искусственный интеллект (ИИ) представляет угрозу для следующих парламентских выборов в стране.
Более того, указано, что кибератаки вражеских стран и их муртадов становится все труднее отражать.
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