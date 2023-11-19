Країни ЄС таємно розробили план регулювання ШІ — Reuters

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Reuters, Німеччина, Франція та Італія змогли домовитися про те, як в майбутньому потрібно регулювати штучний інтелект (ШІ).

Що відомо про угоду Німеччини, Франції та Італії щодо врегулювання ШІ

Журналістам вдалося отримати доступ до документа, в якому йдеться про те, що уряди цих трьох країн виступають за ухвалення обов'язкових зобов'язань як для великих, так і для малих постачальників ШІ в Євросоюзі.

Окрім того, наголошується, що ФРН, Франція та Італія застерігають від надання очевидної конкурентної переваги меншим європейським провайдерам, а не найбільшим постачаникам ШІ, зокрема зі США, через побоювання щодо зниження довіри до безпеки цих провайдерів.

На переконання підписантів цієї угоди, правила поведінки й прозорість повинні бути обов'язковими для всіх.

Також зазначається, що на першому етапі жодних санкцій не повинно бути введено.

Втім, стверджують уряди трьох країн, якщо через певний проміжок часу будуть виявлені порушення кодексу поведінки, може бути створена система санкцій, і в майбутньому за дотриманням стандартів стежитиме європейський орган. Поширити

За словами представників Мінекономіки ФРН, закони та державний контроль повинні регулювати не сам ШІ, а його застосування.

Як у Британії ставляться до проблеми регулювання ШІ

Як відомо, нещодавно у Національному центрі кібербезпеки Британії поскаржилися на те, що штучний інтелект (ШІ) становить загрозу для наступних парламентських виборів в країні.

Ба більше, наголошується, що кібератаки ворожих країн та їхніх маріонеток стає дедалі важче відбивати.